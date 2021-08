Revista literară a orașului Seini

Oriunde apare o lumină a culturii, tresar! Am credința că prin cultură o comunitate își exprimă fondul principal de gândire și simțire artistică, adică partea frumoasă și durabilă din oameni. De aceea, când distinsa colegă, scriitoarea Betty Kirchmajer-Donca, membră a Uniunii Scriitorilor din România – Reprezentanța Maramureș, m-a invitat la ședința de lucru a Cenaclului literar „Sub semnul lui Eminescu” am pus pe harta sufletului metafora unui îndemn la drum. Apoi, emoția s-a dublat la vestea că se va lansa și revista literară cu numele cenaclului. Cum încurcate sunt căile unei zile, nu am reușit să onorez măgulitoarea invitație. Scuze colegiale! Dar cu un prilej recent, președinta Cenaclului seinean, poeta, prozatoarea, traducătoarea Betty Kirchmajer-Donca mi-a dăruit revista Cenaclului literar al orașului Seini cu titlul „Sub semnul lui Eminescu.” O încântare! Să-mi argumentez bucuria. În primul rând, apreciez că Primăria orașului sprijină acest fapt de cultură. Așa, doamna Gabriela Tulbure, primarul orașului, în cuvîntul de deschidere își exprimă bucuria și mândria că veghează, încă de la primul număr, această publicație de literatură, cultură și artă. Să fie un imbold pentru tânăra generație de a se apropia de creația artistică. Nu uită să facă și un dicționar al celor care au făcut faimă așezării.

Da, doamnă primar, vă prețuiesc fapta nobilă întru cultură! În condițiile în care multe primării au întors spatele actelor de spirit. Direcția publicației ne este afirmată de președinta Cenaclului: „Creatorii de frumos și iubitorii de literatură vor putea să pătrundă sfios prin paginile revistei, într-o Cetate a Luminii, în care se cizelează cuvântul și imaginea. Am convingerea că acest prim număr al publicației literare va fi de bun augur în viața culturală a orașului meu natal, Seini.” Apoi, publicistul Dan Skorka prezintă devenirea cenaclului, cu implicarea Casei de Cultură a orașului și Biblioteca Orășenească Seini. Imaginile sunt convingătoare. Sub același nume este evocată activitatea muzicală a orașului. „Muzica a existat la Seini dintotdeauna. Ca să scrii despre ea, îți trebuie o carte, nu o revistă,” apreciază autorul. Prozatorul Nicolae Goja scrie despre romanul „Transcendent” al Ioanei Olandra Kadar, un roman “care recompune cele opt fețe ale ființei feminine într-o mare oglindă.”

Revista mai cuprinde profiluri de creatori din cadrul cenaclului, cu scurte prezentări, însoțite de poezii sau proză, ca argument al creației. Putem citi creații de: Mariana Filipaș, Carmen-Ioana Ionuț, Ioana Olandra Kadar, Betty Kirchmajer Donca, Gheor­ghe Pop, Petru Racolța, Codruța Crișan. Este conturat profilul unui seinean născut în Baia Mare, Tamasi Attila, fost corespondent la Radio Cluj, emisiunea în limba maghiară, în prezent redactor-șef al săptămânalului Banyavideki Uj Szo din Baia Mare, unde semnează editoriale, reportaje și alte relatări despre orașul Seini. Sunt cuprinse și semnături care comentează fenomenul literar artistic din Seini: Ion Burnar, dr. Teodor Ardelean, dr. Terezia Filip, Vasile Leschian, Cristina Apostol, Lucian Bureriu, Nicoară Mihali. După cum se mărturișește într-un text programatic, revista promovează creația literară a membrilor cenaclului. Dorește să fie, în același timp, un loc de întâlnire a artelor. În paginile sale se regăsesc fotografii realizate de seineni, majoritatea dintre ei tineri, care trăiesc la Paris, Londra, București și Seini.

Fotografia copertei acestui număr este oferită de Marius Lazăr, din Cluj-Napoca. Sunt reproduse lucrări de artă vizuală semnate de seineni și de artiști plastici cu puternice legături de prietenie cu Seiniul. Concepția, tehnoredactarea și ilustrația aparțin lui Dan Skorka. Revista mi-a provocat memoria culturală a așezării. De la inspiratul general Georgescu P. Ion, care a scris cu brazi numele lui Eminescu pe Dealul Comja, la profesorul Mihai Bălaj, pe care l-am cunoscut la începuturile mele jurnalistice. Apoi memorandistul Alexiu Berinde, preotul care a ridicat în Seini prima biserică românească. Ori confratele V. R. Ghenceanu, care a visat să fie locuitor al Seiniului. Și alte personalități care au contribuit la sărbătoarea creației la Seini, pe care doamna primar le amintește în prefață.

Cum spuneam la început, unde văd o lumină a culturii, tresar. Cum am făcut și după lectura acestui document literar-artistic care înfrumusețează viața orașului. E bine când bucuria unora este împărtășită și altora. Drum luminos sub semnul lui Eminescu!