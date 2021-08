În semestrul I 2021, aproape 600 de maramureșeni au solicitat pensii comunitare

Trend crescător de cereri pentru pensiile comunitare. Foarte mulți maramureșeni își depun solicitările la Casa Județeană de Pensii Maramureș pentru a beneficia de o pensie internațională. Oficialii instituției pun această creștere de cereri pe seama faptului că maramureșenii plecați după 1990 în străinătate și reîntorși în țară au ajuns aproape de vârsta pensionării.

În primele 24 de zile din luna august la Casa Județeană de Pensii Maramureș s-au înregistrat peste 70 de solicitări de pensii comunitare. Alte peste 50 de adrese din partea maramureșenilor au vizat clarificările privind perioadele de asigurare și confirmarea vechimii în România.

„În perioada 1-24 august au fost depuse 27 de cereri de pensie comunitară și 27 de cereri de clarificare a perioadelor de asigurare, realizate în alte state. De asemenea, am primit din străinătate alte 50 de cereri de pensie și 38 de cereri de confirmare a vechimii din România. În primul semestru am înregistrat în medie, 564 de cereri de pensie”, a declarat Lucica Pop, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Maramureș.

Numărul solicitărilor pentru pensii comunitare a crescut ca urmare a întoarcerii acasă a foarte mulți maramureșeni. O parte dintre aceștia sunt cei care au luat drumul străinătății după 1990, iar acum îndeplinesc condițiile de pensionare. “Instituția noastră ges­tionează dosarele persoanelor care locuiesc ȋn Maramureș, oricare ar fi statul în care au mai lucrat. În plus, suntem pol de competență în soluționarea dosarelor tuturor migranților români care actualmente locuiesc ȋn Andaluzia, Spania, și a celor care locuiesc ȋn Germania, și al căror nume începe cu literele V, W, și U”, mai spune Lucica Pop.

Cei care doresc să beneficieze de o pensie comunitară trebuie să completeze alte formulare decât pentru pensia din România și, în plus față de documentele necesare cererii naționale, se mai depun copii după documentele cuprinzând codurile de asigurări din celelalte state.

„Pensia comunitară este o pensie în care, exclusiv pentru deschiderea drepturilor de pensie, se valorifică si perioadele lucrate în alte state. De exemplu, dacă pentru pensia de limită de vârstă o persoană trebuie să aibă cel puţin 15 ani lucrați, iar aceasta are numai 10 ani lucrați în România, dar are încă cel puțin 5 ani realizați în unul sau mai multe state europene, se consideră îndeplinită condiția de vechime și se acordă pensia. Cuantumul pensiei nu este afectat decât de contribuțiile achitate in România”, au precizat reprezentanții Casei Județene de Pensii Maramureș.

De regulă, pensiile comunitare au un cuantum mai ridicat, deoarece în alte țări și salariile sunt mai mari, la fel și contribuțiile.