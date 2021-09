Decolmatarea a readus nuferii de odinioară în Arieșu de Câmp!!

Prin mijlocul satului Arieșu de Câmp trece pârâul Arieșel. Mărunt, de-l poți sări. În centrul satului însă, în fața bisericii, el face o surpriză plăcută, se transformă într-o baltă plină cu nuferi!!

Inițial am crezut că e aranjament, că cineva a plantat.

Primarul Ciprian Rus din Ardusat ne lămurește. „Nu, nu-s plantați, erau de când mă știu, din copilăria mea. Numai că erau năpădiți de alte plante. Anul acesta am făcut o decolmatare, e Arieșelul ce vine din pădurea de la Două Veverițe, și am avut surpriza să vedem cum au reapărut nuferii!”