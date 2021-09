Maramureșul – promotor al culturii și identității românești în lume

Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, Consiliul Județean Maramureș, Asociația de Turism, Consultanță și Implementarea Proiectelor Europene, sub egida Academiei Române, filiala Cluj, derulează proiectul intitulat „Maramureș-promotor al culturii și identității românești în lume”.

În cadrul acestui proiect a fost realizat un volum, coordonat de acad. Emil Burzo, președintele de onoare al Academiei Române, filiala Cluj, care are peste 300 de pagini și cuprinde lucrări de mare valoare scrise de personalități de prim rang ale culturii româ­nești: academicieni, rectori, profesori universitari. Volumul este prefațat de un text scris de către PS Iustin și va fi distribuit gratuit primăriilor și bibliotecilor din județul Maramureș, instituțiilor partenere în proiect, principalelor uni­versități din țară și insitutițiilor aflate sub egida Academiei Române. De asemenea, proiectul cuprinde organizarea unui simpozion internațional, în perioada 3-5 septembrie. Azi, 4 septembrie, de la ora 10, va avea loc deschiderea lucrărilor celei de-a doua zi a simpozionului, în Sala de conferințe a Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Municipiul Sighetu Marmației. Moderator va fi: Gheorghe Mihai Bârlea. Prelegerile vor fi susținute de: dr. Ioan Drăgan – fost director al Arhivelor Naționale, pr. Antonie Vasile Tămaș, dr. Ioan Lăcătușu, prof. Mihai Trifoi, prof. univ. dr. Nicolae Iuga, prof. univ. dr. Ilie Gherheș, Ion Botoș – președintele Uniunii Interregionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”, Ion Huzău – istoric, ziarist Transcarpatia. Mâine, 5 septembrie, de la ora 10, invitații vor participa la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Bârsana, după care vor continua discuțiile. Vor vorbi: pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, prof. univ. dr. Virgil Ciomoș. Moderatorul discuțiilor va fi: arhimandrit dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor și starețul Mănăstirii Rohia.