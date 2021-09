În Vișeu de Sus • Program masiv de asfaltări

În ciuda problemelor avute cu furtunile de vară și necesitatea reparațiilor la străzi afectate grav, autoritatea locală din orașul Vișeu de Sus are plan strict de asfaltări, în general în zonele unde sunt făcute rețele noi de apă-canal.

„Continuă asfaltările în cartierul Fabrica de Pâine, cu bani europeni, pe 1,7 kilometri. Aș vrea să finalizăm anul acesta. Apoi, avem 1,3 kilometri pe strada Iza. Încă 1,8 kilometri de asfalt în cartierul Feher Șandor. Se lucrează de asemenea la rețele de apă și canalizare pe Valea Râului spre Valea Scradei, pe strada 1 Mai, am speranțe să tot facem și lucrările de asfaltare, pe doi kilometri” – spune primarul Vasile Coman.

Nu e totul. Din bugetul local, mai are în curs trei poduri peste râul Vaser, plus un pod auto la Poiana Novăț, aproape finalizat.