Proiecte interesante în Borșa, în paralel cu investiții în curs

Primarul Sorin Timiș ne dezvoltă câteva din planurile pe termen scurt și lung.

„Pe CNI am depus proiecte pentru sală de sport cu tribune, dar și o reabilitare a bazei sportive din Baia Borșa. Se va construi bazin școlar de înot, plus o creșă nouă. Pentru programul guvernamental PNI-PNDL3, am depus asfaltarea rețelei stradale din cartierul Repedea, pe 22 de kilometri. La Fondul de Mediu, avem modernizarea iluminatului public. Iar dacă reapare finanțare pe Masterplanul de Turism, avem extinderi de pârtii de schi pe 16 kilometri într-o primă fază, apoi extinderi până la 45 de kilometri, iar spre deosebire de alții, noi avem proiecte, avize, inclusiv pentru intravilan, avem proiecte, nu povești” – spune edilul Borșei.