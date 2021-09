În etapa inaugurală, Minaur și CIL Sighet victorii la U19 și U17

• CSȘ 2 a încasat 13 goluri •

Campionatul național clasic al juniorilor republicani, Under 19 și Under 17, a debutat la finalul săptămânii precedente, competiții în care sunt implicate și trei echipe din Maramureș – CS Minaur și CSȘ 2 Baia Mare, respectiv CIL Sighetu Marmației, toate cele trei echipe fiind componentele Seriei 8. Doar două dintre ele au pornit cu dreptul, Minaur și CIL Sighet, grupări ce au repurtat victorii la ambele categorii. A treia, CSȘ 2, a înregistrat eșecuri usturătoare.

CS Minaur a trecut acasă de ACS Transilvania Bistrița, 7-0 la Under 19 și 1-0 la Under 17, iar CIL Sighetu Marmației a dispus de ACS Târgu Mureș, 3-1 în meciul de la U19, respectiv 7-0 în confruntarea de la U17. În schimb, CSȘ 2 Baia Mare a încasat nu mai puțin de 9 goluri la LPS Bistrița la Under 19, dar a scăpat mult mai ieftin la categoria Under 17, unde a pierdut cu 4-0.

• Under 19. Rezultatele etapei 1: Liceul Tehnologic Lucian Blaga Reghin – LPS Târgu Mureș 0-3; CS Minaur Baia Mare – ACS Transilvania Bistrița 7-0; LPS Bistrița – CSȘ 2 Baia Mare 9-0; LPS Cluj-Napoca – SCM Zalău 3-3; CIL Sighetu Marmației – ACS Târgu Mureș 3-1; LPS Satu Mare – Unirea Dej 1-6.

• Under 17. Rezultatele etapei 1: Liceul Tehnologic Lucian Blaga Reghin – LPS Târgu Mureș 4-0; CS Minaur Baia Mare – ACS Transilvania Bistrița 1-0; LPS Bistrița – CSȘ 2 Baia Mare 4-0; LPS Cluj-Napoca – SCM Zalău 4-1; CIL Sighetu Marmației – ACS Târgu Mureș 7-0; LPS Satu Mare – Unirea Dej 3-0.

În etapa a doua, cluburile maramureșene au următorul program: SCM Zalău – CIL Sighetu Marmației (sâmbătă, 11 septembrie, orele 12.00+14.00, terenul din Treznea); Liceul Tehnologic Lucian Blaga Reghin – CS Minaur Baia Mare (sâmbătă, 11 septembrie, orele 12.00+14.00, terenul Avântul); CSȘ 2 Baia Mare – LPS Cluj-Napoca (duminică, 12 septembrie, orele 12.00+14.00, terenul din satul Săsar).