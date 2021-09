Tineri mai pregătiți pentru viață în tabăra “Un pas spre viitor” organizată de HHC și NN

La cota 1.000 de la Șuior – Maramureș, 14 tineri din Maramureș, Bistrița și București, care vor părăsi în curând sistemul de protecție, au făcut la propriu “Un pas spre viitor”, în cadrul taberei organizate de Hope and Homes for Children și NN, în cadrul parteneriatului strategic prin care, pe o perioadă de 3 ani, 150 de tineri din programul de integrare socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului sunt sprijiniți să dezvolte abilități pentru o viață independentă și pentru integrarea cu succes în societate.

Activitățile s-au desfășurat în perioada 30 august – 3 septembrie 2021 și au cuprins seminarii pe diverse teme: educație pentru sănătate, identificarea și gestionarea emoțiilor, pregătirea pentru ieșirea din sistemul de protecție, identificarea și păstrarea unui loc de muncă, abilități informative, educație financiară, jocuri de grup motivaționale și de relaxare.

În cele 5 zile de tabără, poveștile de viață și experiențele invitaților care au participat pro bono i-au impresionat și încurajat pe tinerii ce vor porni pe drumul spre o viață independentă. Este vorba de olarul Vasile Chira – Chira Art Cărbunari, Vlad Dizmacsek – antreprenor, Sebastian Butcovan – sportiv și trainer personal, Florinela Iosip – jurnalist, Dragoș Călin- actor și reprezentanți Hope and Homes for Children: Otto Sestak – Head of Learning, Anamaria Vid-Pop- Manager Departament Asigurarea Calității și Psihologie, Oana Nașcu – Psihoterapeut, Carmen Magyari – Asistent social, Adrian Oros- Programmes Officer.

S-a vorbit despre cum excesele de orice fel dăunează, despre sănătate. Despre cum recunoaștem emoțiile, ce simțim și cum ne raportăm la lumea din jurul nostru, ș.a. Deschiderea vorbitorilor, simplitatea, optimismul și curajul de a-și spune propriile povești în fața tinerilor au fost pline de sens și emoții.

Tabăra s-a încheiat cu emoții dintre cele mai puternice, cu lacrimi și îmbrățișări, plecând impresionați de tot ce au trăit la cote maxime. La Cota 1.000.