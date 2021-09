Atmosferă medievală la Sighetu Marmaţiei

Cavaleri şi domniţe în Parcul Central

În perioada 18-19 septembrie, în Parcul Central din Sighetu Marmaţiei se va desfăşura Festivalul medieval „Eternul Maramureș”. „Şi anul acesta, Sighetu Marmației va deveni preț de două zile orașul unei povești medievale, cu domni, cai și cavaleri, domnițe și trubaduri, cu momente de reconstituire istorică, cu dansuri și muzică de calitate.

«Eternul Maramureș», alături de alte câteva evenimente culturale care se desfășoară an de an în orașul nostru, a devenit în timp un festival așteptat nu doar de publicul sighetean, iar anul acesta Festivalul medieval de la Sighetu Marmației a ajuns la cea de-a X-a ediție…Reconstituirea istorică este unul dintre momentele cele mai apreciate ale oricărui festival medieval și presupune prezentarea de armament, tactici şi tehnici de luptă, o serie de elemente ofensive şi defensive, precum şi ateliere de tras cu arcul şi aruncat cu lancea. Nu în ultimul rând, publicul este invitat să adere la valori istorice specifice antichității și evului mediu precum: vitejia, curajul, cavalerismul, iubirea de neam. Festivalul «Eternul Maramureș» ilustrează identitatea oraşului nostru, care, pe lângă a fi un oraş al datinilor, al poeziei, are şi o dimensiune istorică, Sighetu Marmației fiind o aşezare seculară care anul acesta împlinește 695 de ani de atestare documentară”, a punctat primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, Vasile Moldovan. Surprizele acestei ediții nu sunt puține. Printre ele se numără: premiera filmului ”Argintarul”, concertul lui Adrian Naidin alături de Ansamblul Folcloric Mara, concertul Morbid Tales și concertul unei trupe foarte îndrăgită de tineri, “Alternosfera”. Reprezentanții Ordinului Teuton al României vă vor oferi prilejul de a afla care este rostul unei organizații cavalerești contemporană nouă.