Început de an școlar la Liceul Tehnologic din Târgu Lăpuș

Ieri, 13 septembrie, ora 9,30, la Liceul Tehnologic ”Grigore C. Moisil” din Târgu Lăpuș, și-au dat întâlnire profesori, elevi, părinți și autorități locale, pentru a marca deschiderea festivă a noului an școlar 2021-2022, cu prezența fizică a elevilor și cu măsuri de protecție sanitară.

Evenimentul a avut loc în curtea liceului. În vara acestui an s-au realizat lucrări de reabilitare și modernizare a Corpului B al liceului. S-au executat tencuieli, zugrăveli interioare și exterioare în cele 25 de săli de clasă și au fost pavate trotuarele. Apoi, după montarea parchetului, toate sălile de clasă au fost dotate cu mese și scaune, s-au instalat videoproiectoare etc.