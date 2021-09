Lucrările de asfaltare pe drumul către Luhei – Poienile de sub Munte, în linie dreaptă

Președintele CJ Maramureș, Ionel Bogdan, a efectuat o vizită în Poienile de sub Munte pentru a verifica stadiul lucrărilor de asfaltare pe DJ 187, prelungirea către cătunul Luhei, unde locuiesc peste 1000 de oameni.

Proiectul inițial de reabilitare a Drumului Județean 187 a fost extins cu încă 3,9 kilometri, pentru a fi reabilitată și porțiunea de drum care face legătura cu Luhei, un cătun din Poienile de Sub Munte.

Ionel Bogdan a declarat: „Locuitorii din Luhei merită să aibă drumuri mai bune, pe care să poată circula în condiții de siguranță și confort. În acest sens, am făcut toate demersurile necesare pentru a demara lucrările de asfaltare pe Drumul Județean 187, în prelungirea proiectului inițial care prevede reabilitarea între Leordina și Poienile de sub Munte, cu încă 3,9 kilometri, prelungire care face legătura cu Luhei, un cătun din comuna Poienile de sub Munte, în care trăiesc peste 1.000 de oameni”. (o.m.)