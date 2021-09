3 decese suspecte!

În Țicău, o femeie de 85 de ani, cu leziuni la nivelul capului

Sâmbătă dimineața, la ora 08.39, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați de către un bărbat, de 48 de ani, din Baia Mare, despre faptul că într-un imobil din satul Țicău a fost găsită o femeie decedată.

La fața locului, polițiștii au identificat cadavrul unei femei, de 85 de ani, din Țicău. Cadavrul prezenta leziuni la nivelul capului.

În această situație, s-a deplasat o echipă complexă, care a continuat cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, în vederea stabilirii împrejurărilor producerii evenimentului și cauzei decesului.

În urma investigațiilor și a probatoriului administrat, polițiștii au identificat un tânăr bănuit de comiterea faptei, în vârstă de 20 de ani, din Ulmeni.

Procurorul de caz a dispus internarea medicală a acestuia în vederea efectuării expertizei psihiatrice.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor.

Tânăr, de 22 de ani, decedat în stradă

Vineri seara, la ora 20.52, polițiștii băimăreni au fost sesizați de către un bărbat, de 68 de ani, din municipiu, despre faptul că, pe strada Cuprului, în dreptul imobilului său, se află o persoană căzută la pământ.

La fața locului, polițiștii au identificat cadavrul unui tânăr, de 22 de ani.

Cadavrul acestuia a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării autopsiei și stabilirii cauzei decesului.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă.

Bărbat găsit decedat la volan și un altul la spital…

Vineri noaptea, la ora 23.27, polițiștii din Borșa au fost sesizați despre faptul că în zona numită Pleșă, din Borșa, a avut loc un eveniment în care a fost implicat un autoturism de teren.

La fața locului, polițiștii au constatat că pe un drum agricol neamenajat, la o distanță de aproximativ 25 metri de drum, pe un teren cu o declivitate pronunțată, a fost identificat un autovehicul, care prezenta mai multe avarii.

La volanul autoturismului, polițiștii au identificat cadavrul unui bărbat, de 32 de ani, iar în calitate de pasager un bărbat, de 33 de ani (ambii din Borșa), care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Cadavrul bărbatului, de 32 de ani, a fost depus la morga spitalului în vederea efectuării autopsiei și stabilirii cauzei decesului.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.