Satul – în haine noi

Primăria și Consiliul Local sunt instituțiile chemate să elaboreze și să pună în practică programele de dezvoltare a comunității, să încurajeze ideile valoroase, să sprijine educația și cultura, stâlpii pe care se reazemă o comunitate.

De-a lungul anilor, în­fățișarea comunei Desești s-a schimbat în bine. Școlile arată mai bine, la fel și căminele culturale, apa curge la robinet, drumurile au fost asfaltate, s-a început construcția pentru sediul nou al Primăriei, s-au construit două dispensare, unul uman și unul veterinar, de care era nevoie în comună.

Ulița Bisericii, cum a intrat în tradiția locului ulița principală a satului, care duce spre Biserica monument UNESCO, nu mai seamănă cu cea care era până nu demult. Are conturat Muzeul lui Mihai Covaci, au apărut Casa pictorilor, Centrul social „Sfinții Brâncoveni”, iar de curând Ulița s-a îmbogățit cu alte două clădiri, care adăpostesc cele două dispensare – uman și veterinar. Zona rurală are nevoie de instituții care să ocrotească sănătatea, are nevoie de medici, care să vegheze la starea de bine a populației.

Potrivit studiilor, aproximativ 40% din populația țării trăiește în zona rurală, unde raportul dintre medici și pacienți este de 1 la 2.700, ceea ce înseamnă că unui medic de la sat îi revin mult mai mulți pacienți, decât ar avea în mediul urban. Poate asta îi și sperie să vină și să profeseze la sate. Multe dintre ele fără nici un medic. Iar viața devine mai dificilă atunci când boala te obligă să parcurgi distanțe mari.

Să nu uităm că populația satelor este îmbătrânită, dar și un mare număr de copii se luptă cu nevoile materiale și o sănătate precară. În ceea ce privește viitorul, primarul Gheorghe Bohotici este optimist. Deseștiul este o așezare frumoasă, tinerii pleacă, dar se întorc și-și fac case aici, semn că legătura cu satul nu dispare. Trebuie să avem grijă de tradiții, să le menținem și transmite mai departe. E bine să nu se piardă sau risipească ceea ce are valoros satul. Dar mai ales să nu se degradeze comuniunea dintre oameni.