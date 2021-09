24-26 septembrie, în Baia Mare • Festivalul Internațional de Interpretare “Ursulețul de Aur“, ediția a XXXVII-a

S-au împlinit mai bine de trei decenii și jumătate de când în Baia Mare se scrie o frumoasă poveste muzicală. La cele 36 de ediții anterioare ale Ursulețului de Aur au urcat pe scena de concurs peste 8.000 interpreți din întreaga țară, cu vârsta între 5 și 18 ani, peste 3.000 de ursuleți de pluș ajungând la premianți. Așa cum spunea cu mulți ani în urmă compozitorul Aurel Giroveanu, Baia Mare a devenit “capitala muzicii ușoare pentru copii”.

De câțiva ani, cea mai îndrăgită manifestare muzicală pentru copii și tineri a devenit internațională. Din cauza condițiilor pandemice, festivalul are loc pe două planuri: pe scena de concurs și juriu, interpreții din România, iar ediția internațională – interpreți și juriu – online. Partea națională a festivalului are loc la Teatrul Municipal Baia Mare, partener oficial al Festivalului.

Organizatorii competiției muzicale sunt Asociația «Delfinul de Aur», Municipiul Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș, iar Palatul Copiilor Baia Mare, coordonatorul și organizatorul celor 36 de ediții anterioare (director Ion Iuga) este partener oficial.

Parteneri media: Ziarul «GRAIUL MARAMUREȘULUI», TL Plus Maramureș, Radio România și Radio TV Arthis Bruxelles, Mara Media.

Programul festivalului:

• Sâmbătă, 25 septembrie, între orele 10 – 13 – Secțiunea începători; între orele 14,30 – 18 – Secțiunea Duelul Campionilor.

• Duminică, 26 septembrie, între orele 11 – 14 – Gala concert și festivitatea de premiere.

Festivalul va fi transmis și online, pe youtube.

În concurs vor evolua peste 200 de interpreți vocali, grupuri vocale și ansambluri coregrafice din peste 20 de localități, la categoriile de vârstă: 5-6 ani, 7-9 ani, 10-11 ani, 12-13 și 14-18 ani, la Secțiunile negative: Începători; Duelul Campionilor; Grupuri vocale, Ansambluri coregrafice.

Coregrafia pentru 47 de piese din concurs va fi asigurată de Ansamblul coregrafic AS al Palatului Național al copiilor, București –coregrafe Aura Ghica și Mona Teodorescu și Galactic Dance Baia Mare – coregrafia – Mădălina Mare și George Pop.

Juriul festivalului: Amelia Bănică, profesor; Viorica Pârja, ziarist. A fost prezentă în juriu la 35 de ediții ale Festivalului Ursulețul de Aur; Ami, cantautor, interpretă pop; Doina Elena Bentu, director pentru 30 de ediții ale Festivalului “Ursulețul de Aur” Baia Mare; Iuliana Marciuc, producator TVR; Mihai Alexandru, compozitor; Horia Moculescu, compozitor, președintele juriului.

Pentru secțiunea online – interpreți străini, juriul este format din: Tatyana Apanasenko – directorul Festivalului “Young Europe”, Kiev – Ukraina; Martin Degabriele – director Malta International Singer’s Festival – Euro Stars; Endla Murd – director Endla Murd Studio, Paarnu – Estonia; Leshinskaya Elena – director Festival «Lemari» Minsk-Belarus; Marina Shturko – directorul Centrului de dezvoltare creativă „Your Succes”, Moscova – Rusia; Valeria Katvytskaia – Art Director Contest Children’s, “Slavsya Otecestvo”, Moscova – Rusia; Emil Strundzhev – director Art Stringendo, Sofia – Bulgaria; Sonja Stefanovic – profesor, Limassol Cypru; Doris Uglar –Radio Televiziunea Arthis Bruxelles; Elada Sumanschii – director «Musical Wave», Dusseldorf – Germania; Rosi Yordanova – director «Artvoices», Sofia – Bulgaria.

Prezentatori: Raluca Roman, Ancuța Muntean, Alexandra Catrina. Regia: Silvia Ionescu, regizor artistic TVR.

Succes tuturor concurenților și răbdare juriului!