Interviul nostru cu dr. Cristian RACHITAN, unul dintre cei mai buni diagnosticieni ai lumii (I)

Mărturisesc că până anul acesta n-am știut nimic despre doctorul naturopat-osteopat Cristian Rachitan, unul dintre cei mai buni diagnosticieni ai lumii. Apoi am aflat multe despre domnia sa. Iar, recent, am fost față în față cu acest om de o smerenie aparte. Doctorul, care trăiește de mulți ani la New York și conferențiază în toată lumea, a venit și în Baia Mare. L-am ascultat cu atenție aproape trei ore, apoi i-am cerut îngăduința să-mi acorde un interviu. A făcut-o, drept pentru care îi mulțumesc.

Am vorbit multe cu domnia sa. De la locul nașterii, pe malul Dunării, la visul american și peregrinările prin lume, în folosul oamenilor și al stării lor de bine. Are o poveste de viață incredibilă și am putea spune că viața domniei sale este un roman în plină desfășurare. Trăiește de decenii în SUA, a cercetat cele mai interesante zone ale lumii, dar n-a uitat de unde a plecat. A învățat și a studiat mersul lumii, ajungând la…sensurile vieții. Le-a înțeles pe acestea și le pune în folosul pacienților săi. De altfel, tema conferinței de la Baia Mare a fost despre ce este viața, de ce suntem aici și unde plecăm, despre cauzele bolilor și efectele stresului asupra sănătății.

Redau cu mare bucurie o parte din gândurile unui om căruia nu-i plac laudele și nu-i place să vorbească despre diplomele sale. Se definește, simplu, un doctor care nu seamănă cu ceilalți.

– Ce ar trebui să știe maramureșenii și românii, în general, despre doctorul Cristian Rachitan?

– Că sunt același om ca pentru toată România și pentru toată lumea, fiindcă eu sunt un doctor internațional. Sunt un om de știință care și-a propus ca în viața asta să-i învețe pe oameni să înțeleagă că viața li s-a dat într-un scop anume. Și trebuie trăită pentru acest scop.

– De ce ați ales naturopatia și osteopatia?

– Eu am trecut prin toată medicina, de la cea convențională, la cea ayurvedică, homeopatică, holistică, cranyhealth, am un master în nutriție, asta rămăsese la rând și mi-a plăcut. Dar n-are nicio legătură cu ce fac eu. Fac o formă de osteopatie total diferită; am stabilit o nouă ramură în știința medicală – relația dintre cauza și efectul bolilor.

– Titlul conferinței a fost despre viață. Ce este viața? De aceea eu aș vrea să ne dați și răspunsul la această întrebare. Dar și să ne spuneți când a înțeles Cristian Rachitan ce este viața și dacă este foarte greu să-ți răspunzi la această întrebare?

– Nu m-a preocupat răspunsul la ce este viața, eu am făcut cercetare despre cauzele bolilor, după ce am trecut prin toate ramurile medicinii. Mi-am făcut o bază anatomo-fiziologică, dar mi-am dat seama că răspunsul e abia la jumătate și am înțeles că mai este altceva, care nu ține de anatomia și fiziologia corpului. Am trăit o vreme prin Asia, dar nu m-am dus acolo să studiez medicina, nu prea mai aveam ce să învăț, dar am vrut să văd cum este privit omul dincolo de corp, cum relaționează el cu ce este în jurul său. Și am concluzionat că omul este o unitate și nu un individ care reprezintă partea materială. Am vrut să înțeleg ce este mai mult decât corpul fizic, toate componentele care se întâlnesc într-un centru care se cheamă planul vieții sau destin.

– Credeți în destin, în ursită?

– N-ai cum să nu crezi. Ăsta este scopul existenței omului. Ce-ar face omul dacă n-ar avea un destin, pentru ce trăiește? Omul este aici să execute un plan al vieții. Asta m-a ajutat foarte mult să înțeleg cealaltă parte a cauzei bolilor. Cauza primară, adică conflictul dintre entitatea fizică și cea spirituală, la nivelul planului vieții.

– Pentru dumneavoastră ce este mai important: corpul fizic sau spiritul? Sau ce ar trebui să înțeleagă omul?

– Ar trebui să înțeleagă că este o unitate compusă din corpul fizic, din spirit, din suflet și acestea se întâlnesc în planul vieții, în misiunea omului aici. Conflictul interior între cine ar trebui să fim și ce suntem, între ceea ce ar trebui să facem și ce facem… asta constituie cauza primară a bolilor.

– Planul vieții se intersectează cu sensul vieții sau sunt unul și același?

– Sunt unul și același sau ar trebui să fie. Și ele țin seama de o singură lege, cea a divinității și onestității. Unde dispare onestitatea, începe boala.

– Care ar trebui să fie întrebarea pe care să și-o pună omul în fiecare zi? Și care ar putea să fie cel mai bun răspuns?

– Atunci când este confuz, omul să se întrebe de ce sunt aici? De ce sunt în viața asta, și de ce mi s-a dat viața? Asta este prima întrebare pe care să și-o pună toți oamenii. După ce află răspunsul la această întrebare, trebuie să se întrebe: cum pot eu să maximalizez împlinirea menirii mele și care este regula pe care trebuie s-o respect pentru împlinirea misiunii mele aici.

– Înțeleg oamenii, de aici și de pretutindeni, fiindcă străbateți lumea. Înțeleg, sau încep să înțeleagă lucrul acesta?

– E foarte puțină lume care înțelege. Aș putea să spun că în America este și mai puțină, pentru că acolo lumea este dominată mult mai mult de partea materială. Nu am conferențiat mult în America, mai mult în Europa, în Asia, în America de Sud…

– De ce ați ocolit Statele Unite? Nu înțelege lumea ce spuneți?

– Nu de asta. Eu, la conferințele mele nu accept să fiu plătit sau să plătească cei care vin. Ori acolo nu prea știu oamenii să primească ceva fără bani. Se face voluntariat, dar acolo este esența capitalismului. Mi-am propus ca după ce trece pandemia să-mi concentrez cea mai mare parte a energiei în a conferenția și călători în America. Trebuie procedat într-un fel anume…

– America este o altă lume?

– E o altă lume. Foarte bună și foarte capitalistă. Și acolo, politicienii sunt ca peste tot în lume, poate mai rău.

– Mai bine ne întoarcem la relația dintre boală și sănătate, e mai folositor omului. Vorbeați dumneavoastră foarte frumos despre dualitatea dintre natura anatomică și dezechilibrele biochimice pe care le creează deciziile omului.

– Boala nu este altceva decât un semnal de alarmă că ori nu facem ceea ce trebuie, ori nu facem cum trebuie. Doar o mică părticică este consecința unor malformații anatomice, cea mai mare parte a bolii este cauzată de stres, de acest conflict dual.

– Mi-ați anticipat puțin următoarea întrebare: Voiam să vă întreb ce-l dezechilibrează cel mai mult pe om și ce ar trebui să facă să mențină cât mai bine echilibrul care să-i dea starea de bine, de care are atâta nevoie?

– Pe om îl dezechilibrează cel mai tare slăbiciunile lui: mândria, lăcomia, viclenia, invidia, neputința de a ierta… Acestea, și altele, nu numai că dezechilibrează gândirea, ci îi îngreunează viața și sunt cel mai mare generator de boli. Aceste deviații de la legea divină, de care spuneam, cu cât sunt mai mari, cu atât produc mai mult stres, acesta fiind elementul esențial care alimentează boala.

– Și ce să facă omul? Ce i-ați sfătui pe oameni să facă sau să fie?

– Să privească în interiorul lor mai mult și să-și descopere și recunoască slăbiciunile. Dacă nu sunt cinstiți cu ei înșiși, nu au nicio șansă să se vindece. Pot ameliora sau diminua simptomatologia, dar boala nu este îndepărtată.

– Conflictul acesta interior și-l face omul sau vine și din exterior?

– În proporție de sută la sută el și-l face. De obicei, dăm vina pe alții, pentru că fugim de responsabilitate, pentru că mândria nu ne lasă, sau nu vedem participarea noastră la acel incident. Chiar dacă, să zicem, este din vina altora, probabil că mai sunt situații care sunt programate în destinul vieții, din care trebuie să învățăm. Să învățăm să iertăm, să fim mai îngăduitori, altfel ne stresăm și dacă ne stresăm, ne îmbolnăvim.

– În opinia doctorului Rachitan, care vorbește mai mult despre spirit și planul vieții decât despre medicina clasică, există un leac pentru suflet?

– Medicina despre care vorbesc eu este medicina viitorului. S-a ajuns la un impact când medicamentele au atât de multe efecte adverse, iar oamenii, care și-au pus speranțe în medicamente și văd că acestea nu sunt eficiente, caută altceva. Medicamentul nu vindecă, ci îl ajută pe om să ducă boala, dându-i răgaz să caute alternative la cauza bolii. Ce pot să propun oamenilor? Să învețe să fie cinstiți, cu ei mai întâi și apoi cu ceilalți, să vadă ce le place să facă, unde se simt bine și sunt răsplătiți, împliniți și de folos societății. Este important ca în tot ceea ce facem să respectăm această lege a onestității pentru că tot răul de aici vine.