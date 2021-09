Horaţiu Neagoe, maramureşeanul care transformă lemnul în instrumente arhaice

Omul lemnului răsunător

A copilărit pe Valea Vişeului, obişnuind să străbată haiduceşte pădurile din zonă. În timp, Horaţiu Neagoe a învăţat să “comunice” cu lemnul din pădure, a descoperit că o simplă bucată de lemn poate să se transforme uimitor sub dibăcia unor mâini de meşter şi să prindă viaţă. Acum, Horaţiu Neagoe face lemnul să răsune, confecţionând instrumente muzicale arhaice, ce cântă în mod duios tainele sufletului zbuciumat al românului. De profesie arhitect, Horaţiu Neagoe a descoperit că mai aproape de inima sa e acest meşteşug de a crea tilinci, fluiere, cavale, cimpoaie, buciume sau trâmbiţe maramureşene. Lucrează cu drag şi cu multă migală la fiecare instrument. Totul se face manual, cu unelte ieşite tot din mâinile dibace ale meşterului maramureşean care a fost adoptat de Cluj. După ce alege cu atenţie lemnul folosit pentru viitoarele instrumente, Horaţiu Neagoe prelucrează minuţios bucata de lemn, o sfredeleşte, iar la final o unge cu miez de nucă ars pe jarul focului şi ulei de in.

“Am vrut să horesc şi eu din horile bătrânilor”

R: Cum a început povestea ta de “om al lemnului răsunător”?

H.N.: Eu sunt de obârşie din Vişeu de Jos. Maramureşul se ştie că e ţara civilizaţiei lemnului. De mic copil mi-a plăcut să cutreier şi să umblu pe dealuri, prin păduri, mai singuratic, mai haiduceşte. Aşa a început pasiunea mea pentru aceste instrumente. Am vrut să horesc şi eu din horile bătrânilor, umblând prin păduri. Am început singur să învăţ să le fac: întâi tilincă, apoi fluiere. Şi în vreo 10 ani luptându-mă cu morile de vânt şi ajutându-mi Dumnezeu am reuşit să pun la punct meşteşugul. Apoi am diversificat: buciume, trâmbiţe, mi-au plăcut sonorităţile acestora. Sunt foarte rare în uzul co­mun. Am început să dau viaţă lemnului, să îl fac să răsune. Aşa a început povestea mea, de om al lemnului răsunător. Eu aleg bucăţile de lemn, din căzături, din lemne mai subţiri, din pădure şi le fac să răsune. Nu cumpăr lemne orbeşte. Le ciocănesc, le selectez.

R: De unde ai deprins taina acestui meşteşug?

H.N.: Am fost perfect autodidact, pe principiul: încercare – eroare. Numai eu ştiu câtă frustrare am înghiţit, câte lemne am stricat, câte instrumente nu mi-au ieşit până am reuşit să descopăr tainele meşteşugului pentru toate aceste instrumente. E un meşteşug migălos care trebuie făcut cu atenţie şi dăruire şi în tihnă. Nu se poate lucra repede ca şi cum realizezi produse în serie.

R: Mai exact, ce instrumente ies din mâinile tale?

H.N.: Într-adevăr, cu paşi mărunţi am început. Aceste instrumente sunt arhaice-tradiţionale, păstoreşti. Aparţin exclusiv creatorului popular, păstorului, ţăranului, nu sunt instrumente culte. Acestea sunt instrumente primordiale, de la începuturile lumii, cele mai vechi instrumente sunt fluierele. Eu realizez fluiere de toate tipurile, de toate gamele, cu şi fără dop, cavale de toate gamele, buciume din mai multe zone ale ţării, trâmbiţe maramureşene, din lemn, drâmbe, cornuri de suflat, cimpoaie, de mai multe tipuri, româneşti, specifice Moldovei şi Olteniei, cimpoi pădurenesc, specific Hunedoarei. Fac şi instrumente fără dop cum am zis de fluier care sunt foarte rare în uzul comun. Este fluierul moldovenesc, dar e întâlnit în mai multe zone, în Dobrogea, Maramureş şi în Bucovina. În Bucovina se păstrează fluierele mici, în Maramureş se păstrează doar cele mai, fără dop. Sunt rarităţi în ziua de asta. Puţină lume mai ştie să cânte la aşa ceva. Şi fluiere îngemănate, de mai multe feluri. Şi să nu uităm de tilinci.

Cum se realizează instrumentele arhaice de suflat?

R: Cum îţi alegi lemnul şi care e specia de lemn cel mai des utilizată?

H.N.: Eu aleg lemnul după cum m-a învăţat experienţa: ciocănindu-l, pipăindu-l, decojind pu­ţin coaja să văd cum se prezintă. Cel mai des utilizat e socul. Parcă Dumnezeu l-a dăruit special pentru aşa ceva: are măduva goală şi se poate găuri mult mai uşor. Dar în acelaşi timp e şi un lemn tare şi are rezonanţă bună. Mai folosesc alun, salcâm, cireş, paltin, frasin, prun.

R: Cam care ar fi etapele realizării unui instrument?

H.N.: Prima etapă ar fi punerea la uscat a lemnului. Se pune la uscat aproape un an şi apoi se prinde în bancul de lu­cru, se găureşte cu sfredele de mână. Se ciopleşte cu barda, cu cuţitul, se finisează cu o bucată de ciob de sticlă sau de piatră. Sunt tehnici arhaice, din bătrâni. Apoi se lucrează la dop. Şi apoi se măsoară şi se dau gău­rile. Ulterior se acordează. În mod tradiţional se acordau după ureche. Eu mă ajut de un aparat de acordaj care îmi arată exact frecvenţele notelor ca să nu greşesc. Ulterior se ornează: ori se impistreşte cu dalta, se încrustează motive din repertoriul tradiţional sau cu cuţitul ca şi bâtele ciobăneşti, desenate cu linie neagră şi frecate cu nucă şi apoi tratate cu ulei de in.

R: Care îţi e cel mai aproape de inimă?

H.N.: În ce mă priveşte pe mine, aş spune că fluierul mare fără dop de tip maramureşean şi bucovinean îmi e cel mai aproape de inimă şi mă reprezintă şi îmi face trimitere când îl aud la zona mea natală.

R: Care ar fi caracteristicile acestor instrumente?

H.N.: Toate instrumentele acestea sunt duioase. Fluierele îngemănate au o sonoritate aparte, care ţine isonul. Caracterizează zona muntoasă a ţării: munţii Apuseni, zona Lăpuş, deşi se întâlneşte şi în zona de şes. Fluierele mai mici fac trimitere şi spre Oltenia, Muntenia, cât şi spre Maramureş. Cavalele sunt mai mult în partea de sud a ţării, în Moldova şi sudul Transilvaniei. Aici cavalul a pătruns după marea unire când negustorii de fluier din Mureş au putut să îşi vândă cavalele în sudul Transilvaniei. Buciumele sunt specifice zonelor Vrancei şi Neamţului. E un răsunet specific lemnului. Trâmbiţa maramureşeană sună mai subţire şi mai ascuţit, iar cimpoaiele, instrumente foarte vechi, au un sunet de fluier de melodie şi ison.

Tinerii revinla tradiţii

R: Ce ai observat? Mai sunt căutate aceste instrumente?

H.N.: Mai sunt căutate aceste instrumente, mai ales de oamenii tineri, aşa la 20-30 ani. Au început să se uite înapoi, spre tradiţii şi să caute aceste instrumente.

R: Ce îţi mai înduioşează sufletul în afară de această pasiune?

H.N.: Mă înduioşează când văd un lucru frumos, de exemplu o faptă de milostenie, plinbările prin natură, haiduceşte, numai că, acum cu doi copii mici nu prea mai am timp.

R: Te-ai gândit să laşi acest meşteşug ca moştenire celor care do­resc să deprindă tainele realizării de instrumente de suflat din lemn?

H.N.: Încă sunt prea tânăr să mă gândesc să las moştenire. Să mă ţină Dumnezeu şi să îmbătrânesc. Dacă copiii mei vor dori să facă acest lucru, m-ar bucura. Poate or să prindă drag.

R: Unde te pog găsi cei care doresc să te contacteze şi să facă vreo comandă?

Mă pot găsi în Cluj Napoca, la numărul de telefon 0746.439.478 sau pe pegina de facebook Horaţiu Neagoe.