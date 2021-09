Interviul nostru cu dr. Cristian RACHITAN, unul dintre cei mai buni diagnosticieni ai lumii (II)

• Despre Planul vieții și Terapia binelui •

– Spre ce se îndreaptă lumea aceasta, aveți un răspuns?

– Trăim într-un mare impact, lumea este debusolată, merge într-o direcție greșită, după părerea mea, chestia cu inteligența artificială care înlocuiește omul este doar din lăcomia pentru bani. Fără îndoială că sunt realizări impresionante ale tehnologiei, dar omul nu trebuie eliminat, atunci ce mai caută el pe pământ? Dacă omul nu mai are loc aici, atunci spiritul unde își va găsi locul să-și împlinească menirea. După mine, trăim un moment de mare răscruce, din cauza unei lăcomii care devine violentă și zdruncinătoare.

– Sunteți optimist, în ceea ce privește viitorul umanității?

– Sunt optimist, dar îmi dau seama că dacă sunt prea optimist, nu mai sunt realist. De aceea mă mișc între optimism și realism. Îmi place optimismul, că sună frumos, dar respect realismul, că este adevărat.

– V-am ascultat vorbind despre faptul că vă place să ajutați oamenii să-și așeze viața pe baze sănătoase. Umblați prin lume, vorbiți oamenilor. Este bine perceput mesajul?

– Uneori nu am fost înțeles. Aveam un cabinet în inima New Yorkului, unde se tratau celebritățile metropolei și eu l-am închis, ca să mă eliberez și să pot să călătoresc, să pot să dăruiesc oamenilor ceea ce mi s-a dăruit, să duc ceea ce am primit și mi s-a pus în brațe: responsabilitatea de a da înapoi oamenilor, că altfel pentru ce am găsit adevărul despre sensul vieții. Întâmplător am găsit sensul vieții, căutând cauza bolii. Și singurul mod este de a da oamenilor ceea ce am găsit. Mi-am făcut din asta o misiune și conferențiez în lume. Sigur, lucrez la cabinetul meu din New York, pentru a-mi autosponsoriza aceste călătorii. Este un mod prin care eu înțeleg că pentru asta mi s-a dat viața și pentru asta mi s-a dat oportunitatea de a dărui oamenilor.

– Ați fost vreodată supărat pe viață? V-a încercat cu momente grele! A fost o lecție?

– A fost o lecție, căci uneori trebuie să faci ceea ce este în planul tău. Am vrut de mai multe ori să mă las de medicină, să fac altceva…

– Și ce să faceți?

– În loc să fiu doctor, să fiu om de afaceri, să fac mult mai mulți bani, era mai ușor… Dar nu mi-a ieșit nimic și a trebuit să rămân tot doctor. Un alt moment greu din viața mea a fost când am plecat din România. Am beneficiat atunci de un ajutor, pe care nici nu-l bănuiam că se poate, dar perioada aceea a fost foarte grea. Dar simțeam că va fi bine…

– Și viața v-a răsplătit. Vorbiți despre Asia mult, dar nu și despre medicina tradițională chineză.

– Păi am studiat-o. Ca să faci naturopatie, trebuie să știi medicina orientală. Să faci ayurvedica, osteomiopatie, cranyhealth, trebuie să știi de toate.

– Și pe toate le folosiți în ceea ce faceți?

– Niciuna. Mi-au folosit ca să ajung aici. M-au ajutat. Se spune despre mine că sunt un foarte bun diagnostician.

– Cum s-a ajuns la această concluzie și cine spune că sunteți în top 5?

– Nu știu dacă sunt în top 5, sau în top 3, sau în top 3000… La începutul anilor 2000, în Health Magazine, se scria despre mine că eram cel mai bun diagnostician din lume. Acum eu nu cred că sunt nici cel mai bun, dar nici cel mai slab. Cred că mă străduiesc. Am ajuns foarte repede să tratez celebritățile lumii, lucru care m-a propulsat foarte sus cu acordarea de calificative, dar eu niciodată nu mi-am făcut reclamă. Au venit la mine politicieni de la Casa Albă, mari miliardari ai lumii…

– Erau obosiți de puterea politică sau de prea mulți bani?

– Veneau la mine fiindcă în momentele acelea pentru ei era cea mai bună alegere.

– La ce vă uitați când vine un pacient la dumneavoastră?

– Eu sunt doctor. Examinez clinic pacientul, n-ai cum altfel. Eu folosesc ceea ce știe medicina. Mă bazez pe anatomie și anatomie patologică, pe fiziologie și fiziopatologie, pe școala convențională, dar atunci când cauți cauza bolilor, trebuie să te direcționezi și dincolo de fizic. Ca să pot să stabilesc o relație între diversele părți ale corpului trebuie să cunosc și gastroenterologie, și cardiologie, și urologie, să văd în ansamblu corpul, dar și relația lui cu ce este în jur, pentru a putea răspunde la de ce, de unde vine, care este cauza acestui nivel de îmbolnăvire. Vorbești cu pacientul și vezi și cum gândește, dacă este dominat de pesimism, sau de mândrie, de lăcomie și în felul acesta, examinând și partea de relație individ – psihic, poți să maximalizezi o formula recuperatorie sau de eliminare a unei boli.

– În periplul acesta prin lume țineți doar conferințe sau mai faceți și tratamente?

– Eu tratez pacienții doar la New York, în cabinetul meu. Dar pe unde merg la conferințe, întotdeauna ofer 7-8 demonstrații consultative. Modul meu de a consulta este total diferit.

– Spuneați la începutul dialogului nostru că sunteți un pic patriot. Ați umblat prin toată lumea, trăiți de mulți ani în America, unde simțiți că vă sunt rădăcinile?

– Nu există un pom cu mai multe rădăcini. Eu sunt un pom cu mai multe rădăcini. Am rădăcini și în America, pentru că acolo am crescut și m-am dezvoltat, am rădăcini și în România, pentru că de aici am plecat și de aici am luat prima gură de oxigen, dar umblând prin multe țări, te legi de toată lumea. Să știți că eu mă simt la fel de confortabil cu toți oamenii de pe planetă.

– Ce au oamenii de pe planeta aceasta în comun și ce îi diferențiază?

– Toți oamenii fac parte din același sistem arhitectural, pe care l-a construit Marele Arhitect. Diferențe sunt de cultură și de tradiții, dar acestea nu diferențiază neapărat oamenii.

– La conferință vi s-a adresat o întrebare despre creaţionism și evoluționism. Există multe controverse aici. Ați spus că omul este creat și că el nu se trage din maimuță. Unii cred, alții nu…

– Dacă știi medicina întreagă, crezi, dacă nu, nu crezi. Când eram limitat ca un doctor convențional, atunci nu credeam asta. Pentru că nu știam ce știu acum. Acum știu că omul nu este doar mașină­ria, care pentru unii evoluează. Eu am înțeles că nu evoluează, ci doar se adaptează. Are elasticitate și flexibilitate, dar nu atât de mare încât să evolueze. Suficient să se adapteze, dar nu să evolueze.

– Apropo de pandemie, despre care n-am vorbit nimic, a venit valul patru, dar se pare că va fi și valul depresiilor și anxietății. Oamenii sunt dominați de frică. Ce le-ați spune oamenilor să facă?

– Să nu le fie frică. Frica este cel mai mare dușman. Frica distruge și mintea și sufletul. Este o mare traumă. Fiindu-ți frică, te tensionezi, tensionându-te, sistemul imu­nitar se diminuează și devii vulnerabil și la covid și la orice.

– Vă simțiți un om mulțumit, împlinit?

– Da, sigur că da. Sunt mulțumit și împlinit pentru ceea ce fac. Sigur că aș mai vrea și câte altceva. Ca să pot alerga în lume și să pot să am libertatea de mișcare în diversele părți ale planetei, în diversele culturi, implică multă energie. La un moment dat, ți-ar plăcea să ai o familie a ta, dar atunci nu te mai poți dărui atât de mult și în multe locuri.

– Este asta un regret pentru dv.?

– Uneori, marea familie a lumii înlocuiește familia restrânsă, uneori, nu. Dar se pare că nu poți să le faci pe toate. Dumnezeu i-a planificat pe unii să participle mai mult la sprijinirea speciei umane, alții să facă altceva… Câteodată poate nu-mi convine, dar accept. Mă consider un om destul de echilibrat și cumpătat și îngăduitor… Probabil că tipul acesta de viață este extrem de solicitant și dacă te implici mai mult în zona familiei riști să nu-ți mai rămână energie pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă ce este viața.

– Nu ați fost curios să încercați să vă faceți o familie?

– Am încercat și nu mi-a mers. Atunci probabil că n-a mers fiindcă nu eram suficient de matur, zic eu. Nu eram eu suficient de matur. Eram la începuturile mele în America, eram zdruncinat de schimbarea aceasta, eram obosit de lupta pentru adaptare, e o luptă foarte grea. Eu am fost afectat mai puțin, dar alții sunt mult mai traumatizați. Dar nu e prea târziu. Eu consider că abia acum a început pentru mine cea mai specială etapă a vieții.

– Niciodată nu e prea târziu. Ați avea un mesaj pentru maramureșeni, pentru români?

– Pentru maramureșeni mesajul este că am știut că Maramureșul este un ținut frumos, dar n-am știut că maramureșenii sunt niște oameni atât de buni. A fost pentru mine o revelație, și sigur mă mai întorc pe aceste meleaguri. Iar pentru români, vreau să știe că România este cea mai frumoasă țară din lume, cu cele mai multe tradiții, cu cea mai valoroasă cultură tradițională și au datoria să le păstreze și să le transmită mai departe.

– Vă mulțumesc mult, vă doresc sănătate și energie pentru a continua terapia binelui și a putea împlini planul vieții. Și vă așteptăm cu drag să reveniți în Maramureș.