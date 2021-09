Ziua cea mai lungă

Când citiți acest text, eu mă despart de puținii participanți la bătrâna manifestare de la Desești, Serile de Poezie „Nichita Stănescu,” ajunsă în acest an la al 42-lea an de existență. Ea, manifestarea, nu se măsoară cu vârsta omului, ci cu viața în care trăim. Poezia are partea ei de durată, care nu se vede cu ochiul liber, dar rămâne icoană în sufletul nostru și în stelele călăuzitoare. Noi, oamenii, suntem expuși la mișcarea politică înverșunată și schimbătoare din societate. Că de asta am avut parte în ultimele luni. Eu nu am înțeles insistența liberalilor de a construi în propriul partid o putere și o opoziție. Ciudățenia este că nu am priceput, până la un moment, care dintre cei doi lideri reprezintă una, și care este alta. Adică pe ce fuștel de scară se situează Cîțu și pe care Orban. De unde vine marele sprijin pentru cei doi? Se mizează pe democrația din partid, care s-a arătat alunecoasă, unii dau credit și implicării serviciilor noastre, ba și influențelor de peste hotare. Greu de pus mâna pe rană.

Și, totuși, anunțul că doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, va veni în România în ajunul Congresului liberal ne-a limpezit de unde bate vântul. De ultimă oră, am aflat că vizita va avea loc la două zile de la Congresul liberal, pentru a semna Planul Național de Redresare și Reziliență. Cineva a sfătuit-o bine. Prea bătea la ochi sprijinul de care aminteam. Dar anunțul a rămas anunț. Era clar pentru cine vine. Pentru cine? Nu trebuie să fac mari eforturi de gândire că a venit președintele României și ne-a spus. Aflat la New York, la Sesiunea Adunării Generale a ONU, Klaus Iohannis a anunțat peste lume că va participa la Congresul PNL, unde candidează pentru șefia partidului Ludovic Orban, actualul președinte liberal, și Florin Cîțu, primul ministru al Guvernului României. De acolo, din America, președintele Iohannis a spus: „Îl încurajez pe Florin să continue și să nu se teamă!”

Este clar cine este propteaua! Eu, cetățeanul care scrie, cred că președintele țării mele nu ar trebui să se implice direct în viața internă a unui partid. Nu-și poate permite, constituțional și moral, să fie partizan al unui partid. Unde este echidistanța? Unde este rolul lui de mediator? Una scrie în carte, și de alta avem parte, în realitate. Președintele nu crede într-o demitere a Guvernului după cele congrese, liberal și usrplus. Președintele ne spune: criza nu există. Citez dintr-un discurs rostit pe plaiuri elvețiene: „Chestiunea guvernamentală nu este absolut deloc îngrijorătoare. Avem un guvern care merge mai departe.” Sfidător, premierul Cîțu a făcut să circule pe internet un clip în care apărea sub înfățișarea lui Superman, levitând victorios peste lume. Dar Orban rămâne un exponent al valorilor naționale. Pretinde că este singurul care poate reface coaliția pentru a forma un executiv capabil de guvernare. De la Cotroceni se mizează pe Cîțu.

Este criză, domnule președinte! Este o criză politică; după mine, nu are nici un sens. Cei doi candidați la șefia partidului liberal și-au construit o aură de eroi fără eroism. Frecușul din interiorul partidului poate duce, dacă nu a dus, la o scădere a încrederii în liberali. Toată lumea vorbește despre lupta inu­tilă, în fața cetățenilor, a celor doi. În spatele unuia dintre ei se află purtarea taciturnă, care nu evaluează corect o criză politică, fără nici o înțelepciune prezidențială. A calculat extrem de prost consecințele crizei pe care nu o recunoaște. A transformat săgeata liberală într-o crosă de golf. Dar știrile năvălesc peste noi din oră în oră. Cresc prețurile la curent și gaze, au crescut prețurile în piață. Pensiile sunt subiect obositor la televiziuni. Salariile au destinul iernii. Nu i-am auzit pe cei doi călăreți liberali că ar avea soluții în care să avem încredere. Opt luni de guvernare au produs numai confuzie, amăgiri și promisiuni încurcate. Astăzi, 25 septembrie, se vor alege apele în PNL. Nu am pariat pe niciunul dintre ei, deoarece lupta lor pentru șefie a decopertat momente biografice care nu mă interesează atât de mult. Ei, candidații, au devenit, nu de puține ori, personaje de fapt divers. Cîțu și președintele nu au luat în seamă coaliția pentru care au pledat. Cu cinism, premierul a sfidat atitudinea tinerilor useriști, care s-au burzuluit și au plecat din guvern.

Premierul a început să curețe fără milă useriști din posturi cheie. Așa, cum puteți reface coaliția după alegeri? Dar useriștii au plecat din guvern, nu și de la putere. Mi se pare ciudat ca, în plină pandemie, care se rostogolește cu repeziciune, țara să nu aibă un ministru de drept al sănătății și nu un suplinitor. Și multe altele, pe care le vedem în fiecare seară. Orban susține că Congresul este forma cea mai democratică de a alege un lider în fruntea liberalilor. Cei peste 5000 de participanți își vor spune cuvântul. Câți liberali? Peste 5000? Pentru ei nu sunt reguli pandemice? Puterea își vede de lupta ei pentru putere, dar cetățenii așteaptă vremuri mai calde în această iarnă. De aceea, astăzi, pentru liberali este ziua cea mai lungă. Vom vedea câți vor fi cu Cîțu, câți vor fi cu Orban? După luni obositoare, liderii liberali, poate, își vor întoarce fața către țară.