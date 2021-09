O toamnă cu forum, webinare și cafenele MERITO

Calendarul de activități MERITO pentru toamna acestui an a fost definitivat de către comunitatea de profesori MERITO din Maramureș. Startul se va da în 9 octombrie cu Forumul MERITO, organizat în variantă online. În agenda acestui sezon sunt prevăzute webinare, cafenele, precum și îndrăgitul club de lectură pentru profesori.

”Pentru că avem experiența celor aproape doi ani de Webinare, Cafenele MERITO, în online, pentru acest an ne-am propus să facem un calendar cu toate acțiunile în care dorim să ne implicăm și să fie public din timp. Acestea se vor derula online și, dacă contextul epideomiologic ne va permite, vom avea și întâlniri față în față. Comin Chiriță, managerul proiectului, ne-a propus o temă mare pe care să o abordăm tot anul în acțiunile întreprinse de noi și credem că va fi de folos și colegilor noștri – Competențele secolului XXI. Astfel, ne-am propus ca Sezonul IV de Webinare MERITO (care va fi tot anul școlar 2021-2022), dar și Cafenelele MERITO să abordeze câte o competență pe care noi o dezvoltăm elevilor noștri în clasă. Însă, vom deschide Calendarul MERITO pe acest an, cu Forumul MERITO, Ediția a III-a, online, în 9 octombrie (sâmbăta viitoare, n.r.). Și să nu uităm de Clubul de lectură pentru profesori – Merito o Carte, în care vom prezenta studii de pedagogie modernă și nu numai”, punctează prof. Tatiana Cauni, liderul comunității MERITO Maramureș. La aceste evenimente pot participa toți profesorii din țară și nu numai, ele vor fi disponibile online, pe Zoom (probabil și live), gratuit.