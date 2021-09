Părinții nu mai gătesc pentru copii, ci comandă de la fast-food

Mai mulţi părinți spun că sunt prea ocupați sau prea stresați să mai gătească, conform unui studiu. Aceștia comandă de la fast-food mult mai des decât înainte de pandemie.

Zece părinți au vorbit despre alimentele pe care le pun copiilor în farfurie: gătesc sau comandă? Pandemia de COVID-19 a însemnat și schimbarea obiceiurilor alimentare, dar nu neapărat în bine. Prea ocupați, prea stresați, prea îngrijorați, adulții au trebuit să jongleze între munca de acasă și lecțiile copiilor, care au fost nevoiți să învețe online, tot acasă, deseori îm­părțind același spațiu. Stresul asociat pandemiei și restricțiile i-au făcut pe mulți părinți să comande mâncare sau să cumpere de la fast-food: ieftin și rapid. Efectele asupra sănătății micuților deja se văd: părinții spun că aceștia au luat în greutate dublu decât de obicei. La cercetare au participat peste 2.000 de părinți cu copii între vârstele 3 și 18 ani. 40% din aceștia spun că au fost prea ocupați pentru a mai găti.

Ce spun experții în nutriție?

Experții în nutriție spun că părinții pot pregăti mese simple și nutritive, fără prea mult efort. „Pentru a sumariza, jumătate din farfurie ar trebui să aibă fructe și legume, iar jumătate cereale integrale, proteine slabe, lactate fără grăsime”, spune medicul Mary-Jon Ludy, reprezentantă a Colegiului pentru Sănătate din SUA. Copiii și adolescenții ar trebui să mănânce două sau trei porții de legume sau fructe la fiecare masă (o jumătate de cană sau o bucățică de fruct), pentru a obține necesarul de nutrienți și fibre. Pentru mic-dejun: iaurt fără grăsime, cu fructe proaspete sau congelate, granola integrală și nuci (nuci, caju, fistic, nuci de Macadamia/de Brazilia etc.) Pentru prânz: sandviș cu unt de arahide, pâinea să fie integrală, cu felii de mere sau banane; morcovi tăiați (sau baby-carrots) sau castraveți; un pahar de lapte fără grăsime/ lapte vegetal (din cocos, migdale, ovăz etc.). Pentru cină: tortilla cu fasole neagră, bucăți din piept de pui, orez brun, piure de avocado, roșii, salată și brânză. Pentru gustare: hummus cu ardei gras și biscuți integrali. Specialiștii spun că este mai ușor și mai sănătos ca în loc de fast-food sau impunerea unei diete copiilor, să li se dea mâncare sănătoasă, nutritivă, care are destule proteine, vitamine și minerale. Mai mulți părinți au vorbit despre cum s-au schimbat alegerile alimentare în pandemie. Șapte părinți din zece spun că fac un „mix”: pregătesc micul-dejun și prânzul, însă la cină comandă o pizza sau fast-food, cam 3-4 seri pe săptămână. De vină ar fi programul la birou sau epuizarea după muncă, chiar dacă lucrează de acasă sau merg la birou.

La polul opus, sunt și părinți care gătesc și nu comandă niciodată sau aproape niciodată, fiind­că sunt vegetarieni/vegani și le este simplu să gătească ceva gustos, ori pentru că trăiesc în rural și nu au de unde să comande mâncare. „Prefer să comand mâncare. Mai ales când am rapoarte fiscale finale la birou, ajung acasă istovit. Soția, la fel, mai tot timpul. Cei trei copii chițăie de foame până ne hotărâm toți cinci ce vrem.”