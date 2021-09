Câteva zile după Congres

Deși aveam pe agenda de scris câteva teme culturale, stând pironit în fața tabloului de știri politice, am amânat intenția mea, pentru o dată viitoare. Cele câteva zile, care au trecut de la Congresul PNL, au avut darul de a-mi limpezi multe aluzii și iluzii, deoarece oameni din interiorul sistemului au început să facă descrieri, să-și manifeste nemulțumiri, să spună ce cred despre acest spectacol politic, fără precedent în ultimele trei decenii. Interesul față de acest eveniment este sporit și din partea noastră, a cetățenilor, deoarece nu este numai Congresul lor, al liberalilor, ci este și o marcă politică pentru mersul țării. Și cum și noi facem parte din țara aceasta, ne privește! Urmărind declarațiile de după Congres, am constatat multe tâlcuri, multe taine, care au plutit în aer, dar acum sunt mărturisite tocmai de liberali. De cei care sunt în miezul sistemului. Așa am cules multe impresii.

Congresul PNL a fost mobilizat de o forță care nu are nicio legătură cu democrația și mai ales cu agenda publică. Noului președinte liberal i s-a spus în față că nu are ideologie. Are vorbe și acestea împotmolite, nesigure care se rotesc în cerc. Președintele Iohannis este un liberal fără carnet. A fost un abuz pe ecranul echidistanței prezidențiale, prin participarea la Congres. Ce a căutat acolo? Unii liberali chiar l-au huiduit. Unde este demnitatea unui șef de stat cu asemenea aplauze inverse? Cîțu este proaspăt intrat în politică și de aceea i se văd neîndemânarea și amatorismul. În schimb, este bățos, arogant și nu prea ascultă de sfaturi liberale. Ci de altele care au lucrat din plin la organizarea acestui Congres. Văzându-se pe cai mari, a început să repete promisiunile. A anunțat mărirea pensiilor cu sume derizorii. A câta oară Cîțu ne tulbură cu vorbe amânate. Avem ce mulți și-au dorit: o țară condusă de tineri! Care s-au trezit brusc stăpâni peste România.

La mine funcționează logica schimbării generațiilor. Numai că politica nu este o joacă, nici o simulare digitală. Este o generație de politicieni urbani care nu pricep soarta satului românesc. Nu vorbesc serios despre sănătate, educație, despre cultură, despre trecutul poporului din care fac parte. Așa că nu pricep mulți dintre ei ce mai vrea poporul român rămas în țară. Cîțu, până la această oră, face parte dintr-o revoluție umplută cu iluzii. El pricepe lumea românească deformat. A câștigat alegerile liberale sprijinit de grupul lui, de președintele țării. Unii liberali, care știu mai multe decât mine, spun că serviciile nu au avut odihnă, pentru a spori numărul de voturi înspre Cîțu.

Congresul a fost precedat de multe zile și nopți agitate. Din tabăra noului ales se detașează voci care strigă de parcă noi am fi surzi. Este și cazul unui fost jurnalist, care a ajuns în vârful politicii liberale. Și are aspirații și mai mari. Doamne ferește! Un Congres care a complicat serios politica țării. Useriștii sunt fermi pe poziții. Nu vor să se întoarcă la guvernare dacă premier va rămâne Cîțu. Îi reproșează că nu se ține de cuvânt. Grea supărare îi apasă! Oare cu ce i-a amăgit? Se prevede o guvernare propagandistică, militarizată – referitor la pandemie. Am mai observat că din noua conducere liberală lipsesc femeile și intelectualii. Cei care sunt cunoscuți cu opinii independente, cum sunt Bolojan și Motreanu, au fost trași pe linie moartă. Cei supuși și ascultători au devenit modele de urmat.

Eu cred că lucrările Congresului continuă. Luni a venit doamna Ursula, președinta Comisiei Europene, cu banii pentru anii viitori. Poate le va da și ceva sfaturi bune pentru țară. Când să închei acest text am auzit o declarație a lui Ludovic Orban, care spune multe. Învinsul din bătălia câștigată de Cîțu a spus că ar trebui să-și ceară scuze liberalilor pe care i-a convins să voteze cu Klaus Iohannis pentru Cotroceni! Departe s-a ajuns! Filmul continuă, cu alte serii.