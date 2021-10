Anxietatea socială – o problemă a tinerilor intensificată de pandemie

Ștefana Tirică – psiholog clinician și psihoterapeut format în psihoterapie comportamentală și cognitivă – se implică într-un nou proiect dedicat tinerilor afectați de pandemie, de data aceasta tema fiind gestionarea anxietății sociale. Întâlnirile vor avea loc la Centrul de Tineret Baia Mare, în perioada octombrie a.c. – ianuarie 2022, fiind incluse într-un proiect complex ce mai cuprinde alte trei ateliere, artistice, toate având scopul de a-i sprijini pe tineri în procesul de reconectare cu cei din jur.

• „actuala pandemie a venit ca o ușurare pentru persoanele anxioase social”

Reporter: Cu ce probleme se confruntă, practic, tinerii anxioși din punct de vedere social? Care sunt cauzele?

psih. Ștefana TIRICĂ: Nevoia principală a tinerilor este aceea de socializare, de apropiere și apartenență la grupul de covârstnici. Totodată, această nevoie generează și cea mai mare teamă: aceea de a nu fi respinși, de a nu se face de râs, de a nu rămâne singuri. Putem dezvolta tulburarea de anxietate socială dacă evităm constant să ne înfruntăm această teamă de respingere. Persoanele anxioase social au gânduri precum: „Nu voi fi în stare să găsesc o temă de discuție”, „Voi spune o prostie și mă voi face de râs”, „Îmi voi pierde controlul, voi înroși, mă voi bâlbâi” etc. Aceste gânduri le fac să evite diverse situații sociale precum: petrecerile, întâlnirile, vorbitul sau scrisul în public, iar dacă nu pot fi evitate, aceste situații generează reacții emoționale și chiar fizice foarte puternice.

Actuala pandemie a venit ca o ușurare pentru persoanele anxioase social deoarece nu au mai fost „forțate” să socializeze, din contră, au fost încurajate să păstreze distanța. Astfel, după un an și jumătate de distanțare socială, reîntoarcerea la școală, facultate, serviciu poate să ducă la creșterea intensității anxietății.

R.: Cu ce soluții vă îndreptați înspre acești tineri?

psih. Ș.T.: Experiența de cabinet mi-a arătat că tinerii evită adesea să se expună la ceea ce îi sperie, deși înțeleg care este mecanismul de formare și menținere a anxietății, iar acest lucru duce la perpetuarea ei. Mai mult, prin evitare, nu are loc exersarea abilităților sociale.

• un atelier în cadrul căruia tinerii vor învăța să primească și să ofere feedback pozitiv

psih. Ș.T.: Studiile de specialitate arată că un mediu organizat pentru tineri și socializarea dintre aceștia poate fi foarte folositor în combaterea anxietății și în creșterea abilităților de a face față în situații sociale. Astfel, am decis ca, împreună cu lucrătorii de tineret din cadrul Asociației DEIS, să organizăm, la Centrul de Tineret Baia Mare, un Atelier de Gestionare a Anxietății Sociale și de creștere a abilităților de comunicare asertivă. Practic, după ce am identificat împreună nevoia, un grup de inițiativă format din șapte tineri (trei din Asociația DEIS, doi din Asociația DEIS UK și doi din Liga Studenților „Pintea Viteazul”) au scris proiectul #reconnect, din care face parte și acest atelier, și au reușit să obțină finanțare din partea Corpului European de Solidaritate al Uniunii Europene. Am făcut cu toții echipă pentru a veni în sprijinul tinerilor, iar această activitate este primul pas. În cadrul atelierului, într-un mediu controlat, 14 tineri, împărțiți în două grupe, vor avea ocazia să învețe, dar mai ales să exerseze primirea și oferirea de feedback pozitiv și negativ, cum să spună „NU” în mod asertiv, cum să formuleze și să exprime opinii, dar și cum să rezolve o situație conflictuală. Pe lângă acest atelier, proiectul mai cuprinde încă trei ateliere artistice, menite să îi sprijine pe tineri în a se reconecta unii la ceilalți, însă acestea vor începe abia anul următor.

R.: Când vor începe aceste întâlniri dedicate tinerilor și pe ce perioadă se vor întinde?

psih. Ș.T.: Atelierul de Gestionare a Anxietă­ții Sociale va avea loc în perioada octombrie a.c. – ianuarie 2022. Atelierul este format din nouă module, câte un modul pe săptămână. Mai multe detalii vor fi stabilite împreună cu participanții înscriși, în funcție de disponibilitatea și nevoile lor.