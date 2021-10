Noaptea cercetătorilor europeni la Mineralogie

„Noaptea cercetătorilor europeni” se desfășoară anual în peste 300 de orașe europene, iar în România, anul acesta, a avut loc în 24 septembrie, în orașe precum București, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Baia Mare, Sibiu, Constanța, Suceava, Galați, Craiova etc.

În cadrul acestor evenimente, Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare a venit în întâmpinarea publicului cu organizarea, unui atelier cu tema Fascinația pietrelor prețioase – cercetare și prelucrare. În cadrul acestei prezentări interactive, publicul vizat a fost un grup de elevi de la Colegiul de Arte Baia Mare, profilul – arte plastice, arhitectură, arte ambientale și design, precum și toți cei interesați de această tematică. Un specialist al Muzeului i-a introdus pe elevi în universul gemelor, adică al pietrelor prețioase. Le-au fost prezentate mai multe tipuri de pietre naturale prețioase, semiprețioase, ornamentale, cu discuții interactive referitoare la „secretele” eploatării, prelucrării și punerii în valoare a acestora, dar și poveștile din spatele pietrelor artificiale. În partea a doua a evenimentului, un colecționar particular de minerale și geme a vorbit despre propria pasiune și despre pietrele prețioase și fine, pe care le are în colecție și care sunt recoltate din teren și prelucrate personal de către acesta. În final, publicul a vizitat expoziția temporară „Calcedonia de trestia”, unde este prezentat mineralul brut, dar și în diferite stadii de prelucrare, respectiv produse finite – elemente de podoabă.