Asociația de tineret „Team for Youth” Baia Mare a dat startul campaniei Time to Move 2021. Aceasta cuprinde o serie de evenimente online și offline din toată Europa, în luna octombrie, anul acesta. Activitățile sunt organizate de centre de informare Eurodesk (printre care și cel de la „Team for Youth”) care pot oferi sfaturi privind oportunitățile internaționale de mobilitate.