„Fii bun de câte ori se poate. Și întotdeauna se poate”

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost sărbătorită vineri, 1 octombrie 2021. Seniorii cărora le poartă de grijă cei de la ASSOC au primit vizita acestora, fiindu-le oferite vorbe bune și toată atenția.

În ultimul an, prin call-centerul UMAS România, voluntarii de la ASSOC au preluat mii de apeluri de la persoane vârstnice, singure și în suferință, iar problemele lor i-au determinat să acorde și mai multă atenție acestui domeniu. De asemenea, Serviciul de Îngrijire a Vârstnicilor la Domiciliu, zi de zi încearcă să răspundă nevoilor seniorilor care au nevoie de îngrijire.

Asociația pentru Îngrijiri Comunitare Maramureș din Ocna Șugatag și Asociația Viavalis Turț sunt două dintre proiectele ASSOC destinate îngrijirii vârstnicilor.

La Ocna Șugatag, centrul are la momentul actual o capacitate de 50 de locuri, dintre care 48 sunt ocupate. Anual, administrația centrului primește aproximativ 50 de cereri, dintre care numai 50% reușesc să fie materializate.

Centrul Viavalis Turț are la momentul actual o capacitate de 40 de locuri și un număr de 31 de beneficiari. În jur de 25-30 de cereri în vederea cazării se primesc anual, număr care va crește cu trecerea fiecărui an în parte.

Cel mai recent proiect rezidențial al ASSOC destinat seniorilor este lângă Cluj-Napoca, la Gilău, și este printre cele mai moderne din țară, oferind condițiile cele mai bune de îngrijire și recuperare, baza materială constând în piscină, sală de kinetoterapie și gimnastică de întreținere. CARO by ASSOC Senior are o capacitate de 160 de locuri, iar accesul în toate spațiile este optimizat pe nevoile rezidenților.

Preocuparea ASSOC în acest domeniu nu este nicidecum nouă, pentru că primul proiect important al asociației i-a vizat chiar pe bătrânii singuri. Serviciile de îngrijire personală la domiciliu sunt destinate pentru 30 persoane dependente din Baia Mare care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi.