ITP obligatoriu pentru utilajele de aplicat tratamente fitosanitare

Toate utilajele (maşinăriile tractate) cu ajutorul cărora se aplică tratamente fitosanitare au nevoie obligatoriu de ITP. Este o normativă europeană care trebuie aplicată în toate ţările membre ale UE.

La noi în ţară, responsabile de aplicarea acestei legislaţii sunt oficiile sanitare din fiecare judeţ. „Inspecţia Tehnică Periodică este obligatorie la toate maşinăriile tractate de aplicat tratamente fitosanitare, indiferent că tratamentele sunt fungicide la livezi, sau de erbicidare la porumb, ori la alte culturi. Deci nu contează că utilajul este vechi de zeci de ani, sau mai nou, el are nevoie de ITP, deoarece trebuie să se încadreze în nişte parametri tehnici impuşi. Condiţiile sunt stabilite de fiecare stat european, în funcţie de ce are în ogradă. Noi am făcut o inventariere, pe cât am avut posibilitatea, iar acum aşteptăm autospeciala cu care se va face ITP-ul. Fiecare judeţ va fi dotat cu o asemenea maşină (laborator mobil). În momentul de faţă au primit doar 6 judeţe, noi nu suntem printre ele. Când maşina va sosi, se vor face programări pe fiecare localitate în parte, iar apoi autospeciala va merge în sat, la fiecare proprietar de utilaj acasă, tocmai pentru a se evita deplasarea acestora. Dar trebuie să-i descoperim şi pe aceşti fermieri care deţin asemenea utilaje, că nu-i ştim pe toţi care au maşinării de aplicat tratamente. Nu ştim nici cine va opera această autospecială. Noi am vrea să vină şi cu persoane care ştiu să lucreze cu ea, dar tare cred că tot în sarcina noastră va cădea. Însă este o chestiune impusă de la centru, a apărut în plus şi pe lângă activităţile pe care le desfăşurăm în mod curent, asta ne încarcă. Dar nu avem încotro pentru că trebuie să o facem, deoarece există directive europene şi acolo nu mai ai ce comenta…”, a explicat Florin Vanca, coordonator Oficiul Fitosanitar Maramureş.