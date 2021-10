Oraşul Târgu Lă­puş are în lucru, cu finanţare europeană pe Axa 10, o reabilitare de grădiniţă în satul Rogoz, plus o construire de grădiniţă nouă la Răzoare, gata de începere a lucrărilor. În paralel, la Compania Naţională de Investiţii, oraşul are patru obiective în achiziţie, adică finanţate şi pregătite pentru licitaţie: construirea bazinului de înot didactic, o bază sportivă în satul Rogoz, un aşezământ cultural nou în satul Inău şi un cămin cultural nou în Fântânele.