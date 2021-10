Dispensare noi la Desești

Ulița Bisericii, cum a intrat în tradiția locului ulița principală a satului, care duce spre Biserica monument UNESCO, nu mai seamănă cu cea care era până nu demult. De curând, aici au apărut și cele două dispensare – uman și veterinar – de care satul are nevoie.

Duminică, 3 octombrie, după Sfânta Liturghie, în prezența subprefectului Rudolf Stauder, a vicepreședintelui Consiliului Județean, Doru Alexandru Lazăr, a deputatului Călin Bota, a consilierului județean Gheorghe Mihai Bârlea, a primarului Gheorghe Bohotici, a viceprimarului Gheorghe Pop, a consilierilor locali, a deseștenilor, a avut loc, după datina creștină, sfințirea și inaugurarea lor.

Așa cum spuneau și cei prezenți la tăierea panglicii inaugurale, zona rurală are nevoie de instituții care să ocrotească sănătatea, are nevoie de medici, care să vegheze la starea de bine a populației rurale, care reprezintă 40% din populația țării, iar raportul dintre medici și pacienți este disproporționat. Iar viața devine mai dificilă atunci când boala te obligă să parcurgi distanțe mari și să găsești dispensare fără medici sau personal medical. Ca să nu spunem că populația satelor este îmbătrânită, și un mare număr de copii se luptă cu nevoile materiale și o sănătate precară. Realități reieșite și din scurta discuție cu medicul Ioan Tămaș.

În alocuțiunile rostite, s-a făcut apel la munca de prevenție, la necesitatea vaccinării împotriva Covid 19, care nu ocolește satele, la nevoia de educație pentru sănătate. Apoi, toți cei prezenți au fost invitați în curtea preotului Ioan Ardelean, care ne va invita și el nu peste multă vreme la inaugurarea Centrului de zi pentru copii și vârstnici „Sfinții Brâncoveni”.