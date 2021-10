Imunitatea la copii. Cum putem susține sistemul imunitar al celor mici

Ce reprezintă și care este rolul sistemului imunitar?

Sistemul imunitar este esențial pentru adulți și copii, deoarece reprezintă un ansamblu complex de structuri și mecanisme cu rol în apărarea organismului de agenții patogeni. Principalul rol al sistemului imunitar este de a identifica, combate și elimina agenții patogeni sau substanțele nocive care nu sunt compatibile cu organismul uman.

Există trei tipuri de imunitate: înnăscută, dobândită și pasivă. Imunitatea înnăscută este cea cu care se nasc copiii și care nu se modifică pe parcursul anilor, dar nu asigură organismului protecție pe termen lung. Imunitatea dobândită este realizată pe parcursul vieții, pe măsură ce copiii sunt expuși la boli și construiesc o serie de anticorpi proprii, pentru diferiți agenți patogeni, precum și prin vaccinare. Imunitatea pasivă este reprezentată de anticorpii care sunt transmiși de la mamă, care dau nou-născutului o imunitate temporară, protejându-l de unele infecții în primii ani de viață.

Când și cum se formează imunitatea copiilor?

La copii, sistemul imu­nitar este imatur, însă se dezvoltă pe măsură ce organismul învață să lupte singur împotriva invadatorilor străini. Expunerea la infecții comune are un rol foarte important în dezvoltarea unui sistem imunitar puternic, deoarece anumite categorii de anticorpi rămân pentru toată viața în organism, astfel încât la următorul contact cu agentul patogen, acțiunea organismului va fi mai fermă și mai rapidă față de acesta.

Imunitatea scăzută la copii

O imunitate scăzută nu reprezintă altceva decât o diminuare a capacității de apărare a organismului și are mai multe cauze, printre care se numără bacteriile și infecțiile de orice fel, o dietă dezechilibrată care poate determina carențe de vitamine, trecerea de la o temperatură la alta sau somnul insuficient.

Cum trebuie întărită imunitatea copiilor?

• Alăptarea nou-născutului

În primul rând, e bine de știut că de la mamă la nou-născut se face un transfer de imunitate prin alăptare, laptele matern fiind o metodă excelentă de a crește imu­nitatea copilului.

• Nutriția sănătoasă

O nutriție sănătoasă este esențială pentru un sistem imunitar puternic. Prin consumul de legume și fructe proaspete, organismul copiilor se va lupta mult mai ușor cu bacteriile și virusurile prin intermediul sistemului imunitar, ceea ce-l va ajuta să rămână sănătos și să aibă un metabolism bun.

• Vitamina C

Vitamina C este renumită pentru efectul de susținere a imunității prin stimularea formării de anticorpi, fiind primordială în complexul de vitamine recomandat.

• Vitamina D

Vitamina D, denumită și vitamina soarelui, susține direct lupta sistemului imunitar împotriva agenților patogeni și ajută la absorbția fosforului și a calciului în organism, reglând procesele de creștere și diferențiere celulară.

• Zincul

Zincul este un mineral esențial pentru celulele sistemului imunitar, contribuind la funcționarea corectă a acestuia și la vindecarea rănilor. Alți nutrienți, inclusiv vitaminele A și E, vitamina B6, seleniul, fierul, precum și prebioticele și probioticele, pot influența răspunsul imun.

• Igiena copilului

Igiena constituie un factor important în dezvoltarea sănătoasă a imu­nității, cel mic trebuie învățat să se spele pe mâini, ori de câte ori este necesar, să tușească și să strănute corect în plica cotului și să folosească șervețele.

• Activitatea fizică a copilului

Un rol semnificativ îl are activitatea fizică precum mișcarea în aer liber, minimum 30 minute zilnic. Un copil sănătos are nevoie de o plimbare în aer curat în fiecare zi sau de sport în aer liber.

• Somnul complet și corect al copilului

Un alt factor important care influențează imunitatea copiilor este somnul. Deficitul de somn poate afecta abilit­ă­țile motorii și poate determina carențe de vitamine și minerale ce pot altera rezistența sistemului imunitar.

În concluzie, o imunitate puternică se consolidează încă din primele clipe ale vieții. Este important să reținem că o imunitate puternică se dobândește printr-un echilibru în dietă – alimente imunoprotectoare cât mai multe și cât mai variate alături de câteva reguli de bază care trebuie învățate încă de la vârstele cele mai fragede: igienă, mișcare și odihnă.

În cazul în care regimul alimentar nu asigură copilului necesarul complet de vitamine și minerale, vă sfătuim să discutați cu medicul dvs. și să adăugați în alimentația copilului dumneavoastră suplimentele alimentare

Farm. Cercet. Dumitru Cauni, Lector Univ. Dr. Anca Pop

