Abuz în Poienile de sub Munte! Doi munți ai Bârsanei, de pe graniță, rași!!!

Comuna Bârsana a cumpărat, la fel ca alte comune, munți, în urmă cu o sută de ani. Actele composesorilor deținute de Primăria Bârsana arată proprietăți cumpărate în 1900 și 1910. Este vorba de munții Bârsănescu și Herștu, din Munții Maramureș, de pe teritoriul comunei Poienile de sub Munte. Și pentru că autoritățile de peste ani s-au bâlbâit și nu au depus actele la timp, comuna nu a reușit să-și recupereze munții, nici în instanță, nici pe cele patru legi ale retrocedării.

Recent, primarul Teodor Ștefanca s-a dus să vadă munții.

„E un dezastru acolo, sunt absolut șocat. Da, comuna n-a făcut demersuri la timp, dar avem toate actele ce dovedesc proprietatea com­posesoratului nobil Bârsana asupra celor doi munți. Între timp, s-au dat acolo proprietăți, sunt titluri. În total, ar fi 1800 de hectare, din care, cu ordin de prefect, am primit 400 de hectare de pășuni alpine, unde să urcăm cu oile. Am fost recent, am văzut. E îngrozitor, muntele Herștu e tăiat de sus până jos, în vale. Celălalt, parțial. Nu vă spun că am făcut hârtii la Garda de Mediu și Romsilva, și n-am primit nici un răspuns. E vremea să apelăm la Justiție, am angajat avocat. Am trimis adrese unde am specificat că se taie tot. Priviți pozele și vedeți cum arată Herștu, ce e munte de graniță, pe partea noastră și pe partea ucraineană…” – spune primarul comunei Bârsana.

Într-o situație de același fel se află sau s-au aflat și alte comune maramureșene cu datină în oierit. Giuleștiul cu munți la Repedea, și ei lascivi în a-și câștiga drepturile, ori Bogdan Vodă sau Moisei care au munți cumpărați în Borșa ori spre județul Suceava.