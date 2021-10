CS Simared, argint și bronz la Cupa României

În perioada 7-10 octombrie, Lacul Bascov din Pitești a găzduit ultima competiție oficială de Kaiac-Canoe a anului și anume Cupa României, rezervată juniorilor. La această competiție s-a adunat toată ”spuma” Kaiacului și Canoei juvenile, competiție considerată de specialiști cea mai grea a anului competițional.

La Bascov, CS Simared Baia Mare (antrenor Costel Bașa) s-a prezentat doar cu kaiaciștii Roland Kupaș și Bogdan Pânzaru, care au concurat în probele de K1 1.000 m, K1 200 m și K2 1.000 m. În proba de Kaiac 2 1.000 m, Bogdan și Roli au produs o mare surpriză și au cucerit medalia de argint într-o probă cu cel puțin patru echipaje mult mai titrate și cu sportivi care sunt în ultimul an de juniorat. De asemenea, Roli Kupaș a cucerit și medalia de bronz în proba de Kaiac 1 1.000 m, la mare luptă doar cu kaiaciști din lotul național. Bogdan Pânzaru a concurat în proba de Kaiac 1 200 m, unde s-a situat pe locul 5, dar și la el proba a fost populată de sportivi din lotul național.

La Cupa României a avut loc și o ședință a Biroului Federal, în cadrul căreia s-a decis componența loturilor reprezentative. Ca urmare a rezultatelor din acest an, dar și datorită concursurilor de selecție, BF a hotărât ca băimărenii Roland Kupaș și Bogdan Pânzaru să facă parte din lotul național de juniori, lot format din 8 kaiaciști. La Centrul Olimpic rezervat juniorilor II a fost convocat și băimăreanul Tudor Deac, lot din care face parte și ex-băimăreanul Paul Perșe, legitimat actualmente la Dinamo București.

Ultima competiție pla­nificată pentru sportivii CS Simared în acest an este la Timișoara, în 17 octombrie. Aici, vor lua contact pentru prima oară și ceilalți componenți ai clubului, în speță Lea Hajtajer, Petra Ardelean, Sara Hajtajer, Mara Ardelean și Mateo Tomoiagă.