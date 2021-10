Ansamblul Folcloric Național Transilvania în Ungaria

Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” a “vânat” zilele acestea câteva zâmbete și a bucurat sufletele cu frumusețea autenticității ro­mânești în Ungaria!

Instituția maramureșeană a fost singurul ansamblu folcloric prezent din România la evenimentul “One with nature – A world of Hunting and Nature”, din Budapesta, cea mai mare expoziție internațională de vânătoare, de pescuit și natură din Ungaria.

Alături de ansamblul folcloric au mai fost maestrul Dumitru Dobrican, cu armonia sa muzicală dată de taragot, nai și fluier și Andreea Ghițiu, interpretând horea cu noduri din Țara Lăpușului și celebra „Sanie cu zurgălăi” a Mariei Lătărețu.