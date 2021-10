În sfârșit, respect acordat minorităților! Ucrainenii noștri n-au circulat pe drumuri atât de bune niciodată!!

Cel mai grăitor e septuagenarul din Repedea pe care l-am întrebat de starea drumurilor. „Io am fost șofer. Nici când s-o făcut drumul ăsta județean, n-o fost atâta de bun. Nu ne vine să credem. O meritat să ne chinuim!”

În aceste zile, capătul de județ din nordul extrem, de pe limita cu Munții Maramureșului și cu Ucraina, capătă o față nouă.

Drumul județean 187, de la Leordina prin Ruscova, Repedea, până la Poieni, are deja față de drum național. Pe alocuri se mai lucrează la poduri, mai lipsește ici colo stratul de uzură, dar drumul are alură, e elegant, e protejat cu gabioane de sute de metri. Și ca să nu fie totul în cârca județului, rețineți nota ușor ironică, autoritățile locale din zonă se luptă să țină pasul. La Repedea, de exemplu, s-au finalizat asfaltări de ulițe pe zece kilometri, iar autoritățile au depus proiect la PNI pentru încă 10 kilometri.

„Cu asta am reuși să ducem asfalt în 3-4 cătune, Plăic, Jolob, Hecica și Scorodnîi, plus 35 de străduțe. Cele care au deja rețea de apă. Rețineți, cătunele acelea au deja rețele de apă, electricitate și rețea de iluminat public!” – spune primarul Ioan Miculaiciuc.

În următoarea localitate, altă surpriză. Un capăt de drum județean ce odinioară genera revolte, spre Luhei, se asfaltează! Din centrul etern populat și fără reguli de circulație (inclusiv parcare pe pod) prin fața școlii, drumul județean a fost asfaltat și e parțial gata, urmează al doilea strat de asfalt.

„În sfârșit. Dacă știți, s-au revoltat oamenii, ce praf ridicau mașinile cu lemn, cum tremurau casele.. Acum e bine, o să avem asfalt”, ne spune o femeie ce scotea copilul de la școală.

Acum, mingea e în mâna locuitorilor de pe culoarul Ruscovei, și ar putea începe prin a nu considera râul Ruscova o rampă portabilă de gunoi…. Drumuri, utilități, rețele de apă și de curent, iluminat stradal performant. Deja, la asemenea condiții, se va putea face turism. Repedea, de exemplu, are planuri pentru reabilitări de nouă kilometri de drumuri forestiere, spre Tomnatec, pe valea Repedea în sus, cu miză turistică, printre altele. Sigur, locuri de muncă în zonă tot nu sunt. Autoritățile județene, în nici unul dintre planurile cincinale sau decenale, nu au gândit o ofertă de locuri de muncă acolo, drept pentru care ucrainenii pleacă în lume, cu miile. Sau în țară, la pădure, a lor e tot mai rară.