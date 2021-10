Accident rutier pe fondul consumului de alcool

Luni, în jurul orei 8, polițiștii din Sarasău au intervenit la un accident rutier produs în comuna Rona de Sus.

La fața locului, polițiștii au constatat că un autoturism condus de către un tânăr, de 22 de ani, din Poienile de sub Munte, având direcția de deplasare dinspre Sighetu Marmației înspre Rona de Sus, într-o curbă la stânga, a pierdut controlul volanului, a părăsit șoseaua, a lovit un gard din lemn, după care s-a oprit în afara părții carosabile.

Conducătorul auto a refuzat transportul la spital.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital cu scopul recoltării de mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.