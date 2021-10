Miercuri, polițiștii din Sighetu Marmației și Fărcașa au pus în aplicare două mandate de executare a pedepsei închisorii pe numele a doi bărbați, de 39 și 47 de ani, din Mireșu Mare și Sighetu Marmației.

Primul a fost condamnat la 1 an și 5 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, iar cel de-al doilea la 1 an și 9 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Ambii bărbați au fost depuși la Penitenciarul Baia Mare.