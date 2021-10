NU se trece peste podul de la Seini la Pomi!

În atenţia automobiliştilor care jubilează la idea extragerii din traficul frustrant de pe drumul European 58, ruta Baia Mare – Satu Mare, îi rugăm să nu se grăbească. Am fost mai ieri să vedem “minunea” şi nu, NU se poate trece din Seini spre Pomi!

Într-o primă fază, am fost la Primărie. “Podul e gata 96-97%. Mai avem de făcut un marcaj longitudinal, plus o apărare de mal. Dincolo însă au de lucru, se fac pietruiri, vor urma şi asfaltări, dar nu pot vorbi despre ce fac şi cu ce bani fac cei de dincolo. Sigur, podul plutitor va deveni istorie, numai de nu-l mută în altă locaţie”, ne spune viceprimarul oraşului Seini, Octavian Bodea. E susţinut şi de mai vechea noastră cunoştinţă, Vasile Barbul, administrator public al oraşului: “Avem făcut un studio de trafic, atenţie, datat de acum 3 ani, prin care reieşea că prin centrul Seiniului treceau zilnic 1.400 de maşini pe oră!!!” Revine viceprimarul şi ne face o schiţă: “Am făcut câteva dintre trasee. De la Sătmar spre Cluj, ar ieşi la Satulung la Karelia, în drumul european. Până şi centura Băii Mari ar fi degrevată. Doamna primar a făcut o oră trecând podul, de la Seini spre Zalău, pe Drumul Nordului, iar înainte făcea două ore. Dar ca idee, traficul Baia Mare-Seini este acum un chin şi trebuie făcut ceva. Începând de la Dura se aglomerează şi aşa rămâne…”, spune el. De asemenea, ne spune că pe pod s-a trecut şi că putem trece.

La faţa locului, povestea e însă alta. Drumul-oglindă. Înainte de pod e însă o porţiune neterminată, se lucrează la fundaţia drumului încă. De asemenea, se lucrează şi la accesul spre intrarea în Seini, din zona benzinăriei, respectiv ca cei ce vin dinspre municipiu să nu mai intre prin oraş. Şi acolo e drum de pământ şi sunt utilaje, un singur sens e circulabil, cu greu. La pod, intrarea blocată cu o maşină pusă de-a curmezişul. Iniţial, ni se interzice şi să intrăm per pedes pe pod, să facem poze. Executantul spune că lucrarea nu e predată deci încă îi aparţine şi nu a deschis accesul. Până la urmă, se îmbunează şi ne lasă să trecem. Dincolo…nu e făcut nimic, abia se face fundaţia de piatră a viitorului drum. E vorba de doar 800 de metri, dar în total vor fi de modernizat peste 1 km de drum, ba sunt probleme la un podeţ şi la o casă, aflăm la faţa locului. Altfel spus, pe podul de la Seini încă nu se trece. Dar e frumos, impresionant chiar. În aval, îşi trage ultima suflare podul plutitor, iar ceva mai în jos pe râu, se însoresc, nestingherite, păsări sălbatice superbe, printre care distingem cormorani şi egrete albe!