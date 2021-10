O maramureşeancă la Fashion Week, cu o colecţie de haine pictate

Designerul Dora Sălăjan din Baia Mare este prezentă în acest final de săptămână la Fashion Week, eveniment ce se desfăşoară la Cluj-Napoca. Evenimentul, ajuns la a zecea ediţie este unul fără public din cauza restricţiilor, dar va fi filmat şi va fi difuzat pe mai multe canale de televiziune: de la postul naţional de televiziune la cele private. Dora Sălăjan prezintă cu această ocazie o colecţie de 13 vestimentaţii pictate.

“Sunt singura din Maramureş care particip la acest eveniment din weekend. Vor fi în jur de 40 de participanţi din ţară şi din străinătate. Colecţia mea de haine pictate pe care o voi prezenta are 13 ţinute, 10 de femei şi 3 de bărbaţi. Pentru mine e un pas important să apari cu lucrările şi să intri pe o scenă de o asemenea amploare. Eu am mai avut o colecţie care a plecat în Canada, o alta în New York, două ţinute la Săptămâna Modei în Italia. Acum eu voi însoţi colecţia. E cu atât mai mare emoţia”, a spus Dora Sălăjan. Designerul a mai precizat că în urmă cu vreo 4 ani s-a aflat la un eveniment de modă, la Mamaia, alături de celebrul Cătălin Botezatu. Atunci banii au fost donaţi unui centru destinat copiilor cu nevoi speciale, ocazie cu care designerul băimărean a donat şi un tablou.