Fără victorie și după etapa a șaptea

ACS Fotbal Feminin Baia Mare – Fair Play Joc Cinstit București 1-1 (1-0)

”Domnițele râului” nu au izbutit să cunoască victoria nici după runda 7 a Ligii 1 la fotbal feminin, rundă în care fetele antrenate de Octavian Dragomir au remizat, 1-1 (1-0), pe teren propriu, cu Fair Play Joc Cinstit București.

ACS Fotbal Feminin a fost, totuși, aproape să dea lovitura pe final, cum la fel au existat șanse și de partea cealaltă, însă în cele din urmă am avut parte de o remiză echitabilă. Gazdele au deschis scorul în minutul 35, prin autogolul semnat de Alexandra Lăzărean, iar oaspetele au egalat în minutul 70, autoare Ioana Stancu.

”Adversarul a fost superior ca forță și viteză, noi am compensat prin organizare și combativitate. Am trecut și noi și adversarii pe lângă victorie spre final când meciul s-a jucat pe contre, când portarul nostru a fost foarte inspirat. Pentru noi este un punct foarte important, având în vedere valoarea adversarilor și rezultatele contracandidatelor la retrogradare. Urmează două meciuri extrem de dificile cu Olimpia Cluj și Vasas Odorheiu Secuiesc, și abia în ultimele trei etape sperăm să mai acumulăm puncte”, a declarat antrenorul Octavian Dragomir pentru Graiul MM.

• ACS Fotbal Feminin Baia Mare: Szoke-Nagy – Butuza, Daneliuc, Desmerean, Olar, Tărău (82, B. Lazăr), Indrei, Buftea, Țițu (91, Șut), Gavriș, Marița (72 Indrecan). Antrenor: Octavian Dragomir

”Domnițele râului” ocupă locul 11, penultimul, în clasamentul Ligii 1, și joacă miercuri, 3 noiembrie, de la ora 14.00, pe terenul din Recea, restanța cu campioana Universitatea Olimpia Cluj-Napoca.

Rezultatele etapei 7: ACS Fotbal Feminin Baia Mare – Fair Play Joc Cinstit București 1-1; Politehnica Timișoara – Vasas Femina FC 3-3; Piroș Security Arad – Ladies Târgu Mureș 4-0; CSM Alexandria – Universitatea Galați 4-0; Banat Girls Reșița – CSȘ Târgoviște 4-0; Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – Heniu Prundu Bârgăului 4-0.