Cristi Balaj a renunțat la ANAD și va deveni președinte la CFR Cluj

Fostul arbitru internațional, băimăreanul Cristi Balaj, a renunțat la funcția de președinte al Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD) și va deveni președintele campioanei CFR Cluj-Napoca.

Într-o ultimă conferință, susținută la sediul ANAD, viitorul nr. 1 al campioanei și-a expus realizările din cele 33 de luni de la timona ANAD, unele excepționale, însă cel mai important aspect e faptul că instituția dispune în acest moment de o credibilitate, ANAD fiind deficitară din acest punct de vedere înainte ca Cristi Balaj să devină președintele agenției.

„Nu a fost o decizie ușoară, însă am luat în calcul toate aspectele și m-am hotărât. Părăsesc Agenția Națională Anti-Doping cu fruntea sus, mândru de ceea ce am realizat aici și mă bucur mai ales pentru că știu că ceea ce am clădit rămâne pe mâini bune. Colectivul ANAD formează o echipă de excepție, cu profesioniști alături de care am avut o reală plăcere să lucrez”, a declarat Cristi Balaj la ultima apariție ca președinte al ANAD.