Au pierdut restanța împotriva campioanei

• ACS Fotbal Feminin Baia Mare – Universitatea Olimpia Cluj-Napoca 0-4 (0-2) •

„Domnițele râului” au pierdut restanța din etapa 5 împotriva campioanei Universitatea Olimpia Cluj-Napoca, derulată miercuri după-amiază pe terenul din Recea.

Campioana a învins cu scorul de 0-4, cu câte două goluri marcate pe repriză. Putem spune că scorul este satisfăcător pentru ACS Fotbal Feminin Baia Mare, având în vedere diferența imensă dintre cele două grupări, dar și a faptului că Olimpia Cluj nu are rival în întrecerea internă de foarte mulți ani încoace.

„Am făcut un joc defensiv bun având în vedere valoarea adversarului. Am avut 5 șuturi pe poartă, dar câteva greșeli individuale au făcut diferența. Per total sunt mulțumit de prestația avută, nu și de rezultat”, a precizat antrenorul Octavian Dragomir pentru cotidianul nostru.

• ACS Fotbal Feminin Baia Mare: Szoke-Nagy (82, Haim) – Butuza, Daneliuc, Desmerean, Olar, Tărău (45, Tărău), Indrei, Buftea, Țițu (82, Șpan), Gavriș (82, Szalay), Lazăr (65, Indrecan). Antrenor: Octavian Dragomir.

Duminică, 7 noiembrie, ACS Fotbal Feminin va avea de înfruntat, în deplasare, un nou adversar de calibru, Vasas Femina FC, liderul Ligii 1.