Elevi și profesori din Cavnic, la o activitate de învățare în Portugalia

Patru elevi și doi profesori de la Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic au participat, între 26 și 28 octombrie, în Coimbra, Portugalia, la o activitate de învățare transnațională programată în cadrul proiectului „Guide the Guide!”, parteneriat strategic Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană.

• exemple de bune practici în tururi ghidate

Pe parcursul întâlnirii, participanții au luat parte la activități integrative, un scurt tur al școlii gazdă, precum și la vizitarea de muzee pentru identificarea unor exemple de bune practici în tururile ghidate cu elevi și testarea turului ghidat al orașului Coimbra (partea veche a orașului). Evaluarea fiecărei zile s-a desfășurat în modalitate online. De asemenea, cele trei zile de activitate fizică vor fi completate de două zile de activitate online. „Acest proiect, demarat în septembrie 2019, a cunoscut o perioadă de activitate intensă până în martie 2020, moment în care s-a intrat într-un interval mai puțin fericit, cu activități organizate exclusiv online. Mă bucur că am reușit să derulăm mobilități în mod fizic. Toți participanții au fost extrem de entuziaști că, după o perioadă de pauză de un an și jumătate, ne-am întâlnit față în față și am putut interacționa altfel decât virtual”, a mărturisit prof. Claudia Stoica, de la Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic. Printre rezultatele bifate în urma activității din Portugalia pot fi amintite: schimbul de bune practici în privința metodelor ce pot fi utilizate pentru realizarea de tururi ghidate interactive; exersarea/ îmbună­tățirea abilităților de comunicare în limba engleză; schimb de experiență cu profesorii/ elevii din țara gazdă; depășirea unor bariere personale; îmbunătățirea bagajului de cunoștințe în diverse domenii (istorie, arhitectură, științe); cunoaștere culturală.

• „această activitate a fost incredibilă”

„Coimbra este un oraș cu înaltă încărcătură istorică, fiind prima capitală a Portugaliei. Așadar, m-am așteptat să vizităm multe obiective turistice cu vechime și de statură impunătoare. Așa a și fost! Eu consider că activitatea care mi-a plăcut cel mai mult dintre toate a fost vizita în Condeixa-a-Nova, la muzeul PO.RO.S – un muzeu dedicat romanizării în spațiul portughez și a culturii romane, în genere. Turul ghidat a fost interactiv. Ne-am putut folosi de coduri QR, de filmulețe cu reconstrucții digitale ale ruinelor de la Conimbriga și de aparate făcute special pentru a putea vizualiza mai bine structura unui oraș roman. Am reușit să aflu lucruri noi legate de unul dintre subiectele mele preferate. Mi-am îmbună­tățit competențele sociale în această ședere – comunicarea mai bună în limba engleză cu alți vorbitori, dar și, în mod neașteptat, umorul – italienii numindu-mă, inexplicabil, cel mai amuzant tip din preajmă. În concluzie, această activitate de învățare transnațională a fost incredibilă! Abia aștept următoarele astfel de experiențe”, a punctat Alexandru Nan, elev al Colegiului Economic „Pintea Viteazul” Cavnic. Ca obiective, proiectul își propune să crească gradul de utilizare a tururilor ghidate de muzee și localități, care constituie instrumente educaționale complementare și integrative, să crească corelațiile pe care elevii le fac între cunoștințele teoretice și conținutul prezentat în timpul tururilor ghidate și să creeze oportunități de a realiza educație patrimonială în rândul elevilor prin activități practice, dezvoltate în mod interdisciplinar.