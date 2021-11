Locuri uitate: Întrerâuri, sătucul dintre râuri și cer!

Greu de crezut că poți găsi un loc atât de frumos, atât de ascuns și totuși, atât de aproape. În linie dreaptă, sunt probabil 25-30 kilometri de Baia Mare. Dar să nu uităm istoria, evoluția și, din păcate, involuția!

Odinioară, ca să ajungi în cătunul Întrerâuri, aveai de mers cu tractorul, prin noroaie de ajungeau la mijlocul roții, ori de la Coaș pe valea Slab și prin albia râului Cavnic, ori pe la Copalnic prin Preluca Nouă. Oricum, trebuia să-ți pui merinde. Următorul pas, o vizibilă evoluție, a fost în anii 90, când (n.r.- indiferent de context, de povești, ăsta e adevărul!), fostul prefect de Maramureș și-a cumpărat casă de vacanță lângă râu și automat au apărut bani pentru pod de beton peste Cavnic, drum pietruit bine, până sus în cătun. A mai urmat un pas, în anii 2000, când primarul abil de atunci a schițat un grup de case de vacanță și un lac cu pește pe Valea Slab.

A urmat drum de asfalt, iar acum sunt mai multe case SPRE Întrerâuri decât ÎN Întrerâuri!!! O confirmă primarul actual, Călin Achim, care ne tot dă veștile pentru următoarea evoluție! „Sus în sat sunt cam 13 case locuite. Școala nu mai are copii, dar am vrea să reabilităm locul, să facem un centru de tabere acolo. Se anunță și un investitor ce ar cumpăra 9-10 hectare de teren, pentru căsuțe, piscină, tiroliană etc. Până una alta, am pietruit temeinic drumul spre sat, unde a fost cazul am reparat, apoi am depus drumul pe Proiectul Anghel Saligny, pentru 10,5 kilometri de drum asfaltat!” Acum, balanța: în sat, 13 case locuite. În satul de vacanță de pe Valea Slab sunt cam 30 de case, evident locuite doar în weekend, iar la râu, pe Cavnic, alte opt! Satul s-a mutat mai la vale!

Dar trebuie să vezi satul Întrerâuri în sine. Obligatoriu. Din curtea fostei școli, se vede Baia Mare ca-n palmă. Din curtea bisericii, vezi Prelucile. Cât despre alte realități contemporane, intrăm la una din familiile vechi ale satului, Voivod, cea cu robinetul de horincă din casă. Nu, nu-l mai au funcțional, de grija nepoților au deconectat butoiul din pod, dar robinetul e tot acolo!!! „Ni s-o schimbat viața… știi cu ce? Cu subvențiile, ca să fiu directă. După pământ, după animale. 17 case mai sunt locuite, din 52 de numere… Da’ dintre ele, vo’ trei case sunt cu câte un singur om. Noi suntem opt, plus trei copii în plasament, aici e viață.

Altfel, ni s-o schimbat linia de curent, nu mai cade, preotul vine o dată pe lună, că are trei biserici pe Preluci. Avem doi copii ce merg la școală la Preluca Veche și alții la Coaș, pe care îi aduce microbuzul până la asfalt, de acolo îi recuperăm noi. Medic avem în Coaș de două ori pe săptămână. Un pic ne-o lăsat și mistreții în pace, mai c-am putea iar cultiva la câmp”, ne spune Aurelia Voivod, de 70 de ani.

Cu sau fără asfalt, ba chiar mai bine înainte, trebuie să vizitezi sătucul prins între cer și râurile Cavnic și Lăpuș. Între-râuri, ba ar fi bine să-i vezi și râurile!