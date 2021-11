În câteva localități din Maramureș, zero cazuri de COVID-19, dar școala e online

În trei localități din Maramureș în care nu a mai fost raportat niciun caz de COVID-19 în ultimele 14 zile, potrivit raportului de ieri al Direcției de Sănătate Publică Maramureș, elevii sunt nevoiți totuși să facă școală online întrucât rata de vaccinare a personalului din unitățile lor de învățământ este sub pragul de 60%.

Este cazul Școlii Profesionale și al Școlii Gimnaziale Nr. 4 din Poienile de Sub Munte, unde rata de vaccinare a angajaților este de 33,62%, respectiv 25,37%. Aceeași situație o întâlnim și la Repedea, la Liceul Tehnologic, unde rata de vaccinare a personalului este de 31%. Cu zero cazuri de infectări în ultimele două săptămâni apare și Săcelul, dar toți elevii Școlii Gimnaziale fac școală de acasă, având în vedere că doar 53,57% dintre angajații unității sunt vaccinați împotriva COVID-19. Până ieri, și în alte localități din Maramureș nu au mai fost confirmate cazuri de infectări în ultimele 14 zile – Asuaju de Sus, Șieu și Vima Mică -, însă elevii merg la cursuri față în față, rata de vaccinare a personalului din unitățile de învățământ depășind 60%. La Școala Gimnazială Asuaju de Sus, spre exemplu, rata de vaccinare raportată este de 93,3%.