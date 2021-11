Pensiile speciale NU se mai desființează!

Ministrul Muncii Raluca Turcan a vorbit despre variantele luate în calcul de autorități în vederea eliminării pensiilor speciale și susține că, deși se dorește eliminarea pensiilor speciale, acest lucru nu se poate realiza din cauza componentei de contributivitate.

„În materie de pensii speciale, am dorit ca heirupismul să fie scos. Cu toate că există multe voci politice care strigă să anulăm pensiile speciale, acest lucru nu poate fi realizat, pentru că poate pensiile au și o componentă de contributivitate. Am făcut o analiză cu jurisprudență CCR. Am făcut o dezbatere cu categoriile de beneficiari, pentru că ne interesează ca varianta finală cu care noi ieșim să fie și constituțională. Aici avem pregătită o variantă care ia în calcul procentul de calcul raportat la venit, numărul de luni și anii la care se calculează această pensie. Avem pensii speciale pentru personalul aeronautic. Dacă acolo nu vii cu o variantă fără să negociezi îna­inte, să pregătești oamenii, riști ca sistemul să fie depopulat. La fel și pentru celelalte” – a explicat Raluca Turcan.

Totodată, în legătură cu legea pensiilor speciale, ministrul a precizat faptul că guvernanții au o variantă pregătită, însă pentru a o prezenta public este „nevoie de stabilitate politică”.