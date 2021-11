Derby soluționat la ”masa verde”

Runda 8 în Liga 4 ne-a rezervat derby-ul din Seria Sud dintre Lăpușul Târgu Lăpuș și Gloria Tăuții Măgherăuș, însă acesta… nu a mai avut loc. Oaspeții nu s-au prezentat, nu cunoaștem motivele, și au pierdut meciul cu 3-0 la ”masa verde”, decizia consemnând și primul eșec stagional pentru Gloria.

Seria Sud este condusă de FC Suciu de Sus, echipă care nu a cedat niciun punct, iar pe doi se regăsește Minerul Baia Sprie, grupare ce a pierdut numai două puncte în cele opt etape.

Derby a fost și în cealaltă serie – Nord, între liderul CSM Sighetu Marmației și Recolta Săliștea de Sus, încheiat cu victoria gazdelor, 4-1, care se pare că au trecut peste amărăciunea înfrângerii din etapa trecută.

În Liga 5 a fost etapă doar în Seria II, după ce Seria I a ajuns la finalul turului și își va relua activitatea doar în primăvară. Seria II este în continuare la discreția celor de la Gloria Sălsig, echipă ce a câștigat fără drept de apel în deplasarea de la Ulmeni.

• Liga 4, Seria Nord, etapa 8: CSM Sighetu Marmației – Recolta Săliștea de Sus 4-1; AS Remeți – Zorile Moisei 2-4; CSO Borșa – Salina Ocna Șugatag 3-6; Metalul Bogdan Vodă – Avântul Bârsana 2-6; Iza Dragomirești – Bradul Vișeu de Sus 1-0. Clasamentul: 1. CSM Sighetu Marmației – 21 p (42-5); 2. Salina Ocna Șugatag – 17 p (25-17); 3. Bradul Vișeu de Sus – 16 p (30-6); 4. Recolta Săliștea de Sus – 16 p (18-12); 5. Zorile Moisei – 15 p (32-16); 6. Avântul Bârsana – 12 p (24-18); 7. Iza Dragomirești – 7 p (9-33); 8. CSO Borșa – 6 p (18-44); 9. Metalul Bogdan Vodă – 4 p (10-37); 10. AS Remeți – 3 p (9-29).

• Liga 4, Seria Sud, etapa 8: FC Lăpușul Târgu Lăpuș – Gloria Tăuții Măgherăuș 3-0 (neprezentare); Rapid Satu Nou de Sus – FC Suciu de Sus 0-5; AS Carmen Satulung – CSO Minerul Baia Sprie 0-5; CS Fărcașa – CS Seini 5-0; ASCF Lăpuș R – Unirea Șișești 0-4; Bradul Groșii Țibleșului – Viitorul Ulmeni 6-1. Clasamentul: 1. FC Suciu de Sus – 24 p (33-10): 2. CSO Minerul Baia Sprie – 22 p (37-7); 3. Gloria Tăuții Măghe­răuș – 21 p (27-10); 4. Lăpușul Tg. Lăpuș – 19 p (36-3): 5. Unirea Șișești – 16 p (38-12): 6. CS Seini – 10 p (14-24); 7. Bradul Groșii Țibleșului – 7 p (15-30); 8. ACSF Lăpuș R – 6 p (12-24); 9. Rapid Satu Nou de Sus – 6 p (13-30); 10. CS Fărcașa – 5 p (12-20); 11. Viitorul Ulmeni – 3 p (5-38); 12. AS Carmen Satulung – 1 p (5-39).

• Liga 5, Seria 2, etapa 8: AS Fotbal 2021 Ulmeni – Gloria Sălsig 3-7; PHP Iadăra – ACS Satu Nou de Jos 5-3; Măgura Coaș – Speranța Fersig 9-1; Cetate Remetea Chioarului – AS Mireșu Mare 1-3; CS Unirea Săsar a stat. Clasamentul: 1. Gloria Sălsig – 19 p (47-13); 2. CS Unirea Săsar – 17 p (34-6); 3. Măgura Coaș – 12 p (26-14): 4. PHP Iadăra – 12 p (28-17); 5. ACS Satu Nou de Jos – 10 p (28-20); 6. AS Fotbal 2021 Ulmeni – 9 p (24-21): 7. AS Mireșu Mare – 9 p (22-22); 8. Cetate Remetea Chioarului – 3 p (11-46); 9. Speranța Fersig – 0 p (8-69).