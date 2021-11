Autoturism furat din Marea Britanie, descoperit în Poienile de sub Munte

În baza unui mandat de percheziție, emis de Judecătoria Vișeu de Sus, polițiștii de frontieră au identificat, la domiciliul unei femei, în vârstă de 45 de ani, de pe raza localității Poienile de sub Munte, un autoturism Mercedes-Benz, model E Class, an fabricație 2017.

După verificări suplimentare în bazele de date, s-a constatat că autoturismul figurează ca fiind furat, alertă introdusă de autoritățile din Marea Britanie, în luna septembrie.

Autoturismul, în valoare de peste 120.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.