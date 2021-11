Ce se schimbă pentru clienții Telekom preluați de Orange?

Tranzacția prin care Orange a cumpărat rețelele fixe ale Telekom Romania Communications a fost definitivată și, chiar dacă aceasta din urmă va fi în continuare o companie de sine stătătoare, există câteva schimbări pentru clienții săi.

În schimb, clienții de mobil ai Telekom, care nu au servicii de fix asociate, nu sunt influențați de schimbările aduse de această tranzacție.

Clienții Telekom cu servicii mobile asociate contractelor convergente vor fi transferați, în următoarele luni, către rețeaua mobilă Orange.

Care sunt cele mai importante schimbări aduse de tranzacție?

– înlocuirea cartelei SIM, în viitorul apropiat, la unul din cele peste 500 de magazine Orange.

– aplicația My Account – Aplicația mobilă Telekom My Account devine MyAccount Fix și va trebui descărcată din nou din Google Play sau Apple Store. Aplicația My Account web va putea fi accesată direct din pagina fix.telekom.ro. Datele de logare și serviciile disponibile rămân aceleași.

– clienții cu servicii mobile asociate contractelor convergente Telekom vor fi transferați, în viitorul apropiat, către serviciile mobile Orange.

Ce nu se schimbă pentru moment?

– numărul de telefon rămâne același, dacă nu alegeți să-l schimbați

– echipamentul pentru servicii fixe de internet ori TV rămâne același

– oferta de servicii rămâne în vigoare, conform contractului

– data de emitere a facturii

– numărul de contact la care veți putea apela pentru consultanță este 1930, iar în cazul în care doriți informații despre oferte numărul este 0219890

– modalitățile de plată a facturii rămân aceleași.