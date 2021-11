La Sighet • Probleme cu colectarea deșeurilor din cauza drumului inaccesibil

Cetățenii de pe o stradă din Sighetu Marmației au sesizat administrația locală cu privire la o problemă legată de colectarea deșeurilor menajere. În urma sesizării, reprezentanții primăriei s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că nemulțumirile localnicilor sunt îndreptățite.

„De cele mai multe ori, în urma situațiilor prezentate de sighetenii care vin în audiență, mă deplasez la fața locului pentru a verifica starea de fapt. Acest lucru s-a întâmplat și acum, după ce am aflat că pe strada Mocăniței din municipiu nu s-a ridicat gunoiul din cauza drumului care este inaccesibil pentru autospeciala ce asigură activitatea de salubrizare. Împreună cu reprezentanții societății Herodot m-am deplasat la fața locului și am constatat că cele sesizate se confirmă și infrastructura stradală nu permite accesul mașinii care ridică gunoiul. Cu toate acestea, cei care locuiesc în zonă au primit decizii de impunere pentru un serviciu de care nu beneficiază, lucru de care nu se fac vinovați nici cetățenii și nici societatea de salubrizare. Am identificat o soluție provizorie până se vor face lucrări de reparații pe stradă. Gunoiul va fi colectat de la cele 40 de familii din zonă cu o camionetă, o dată la două săptămâni, iar în aceste zile vor fi distribuite și pubele locuitorilor din zonă”, a spus Daniela Onița-Ivașcu, viceprimarul din Sighetu Marmației.