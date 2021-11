Naționala României a învins Cehia cu 41-20 (35-3) în primul joc de clasament pentru locurile 5-8 la Campionatul European Under 20, competiție care are loc în Portugalia. Mihai Mureșan Adrian Jipa de la CSM Știința Baia Mare au făcut parte din lotul României pentru acest joc. „Stejăreii” vor evolua împotriva Belgiei pentru locurile 5-6. Belgia a învins Germania cu 17-13. Meciul dintre România și Belgia are loc sâmbătă.