Control judiciar pentru 60 de zile

Față de bărbatul, de 43 de ani, din Rona de Sus, care a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației a dispus, prin ordonanță, luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Ordin de protecție provizoriu emis de polițiști

Joi, la ora 15, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați că o femeie își agresează mama.

Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind o femeie, de 86 de ani, din Oncești, care a relatat că a fost agresată fizic de către fiica sa, o femeie, de 61 de ani.

În cauză, polițiștii au emis un ordin pe protecție provizoriu pe numele fiicei (61 de ani), iar victima a fost transportată la Centrul de Permanență Medicală Ocna Șugatag în vederea evaluării stării de sănătate.

În continuare se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

În Măgureni

Cadavru identificat de polițiști

Joi, la ora 12, polițiștii din Cernești au fost sesizați de către un bărbat, de 40 de ani, din Târgu Lăpuș, că în locul numit „Sub Măgură” de pe raza localității Măgureni (comuna Cernești) a fost găsit cadavrul unei persoane cu identitate necunoscută.

Acesta se afla atârnat cu o sfoară, din material textil, de creanga unui copac.

În cauză, s-a efectuat cercetarea la fața locului și se continuă cercetările în vederea stabilirii identității cadavrului și stabilirii circumstanțelor în care a survenit decesul.

Cadavrul a fost ridicat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Baia Mare în vederea efectuării autopsiei.